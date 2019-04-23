【港珠澳大橋】車流少僅預算26%　三碼頭人次齊跌　失兩成半客

港珠澳大橋至今通車近半年，為前往澳門或內地的市民提供多一個選擇。翻查入境境數據顯示，自通車至今年3月，經大橋出入境人次逾800萬，但海路的出入境人次則有所下跌，當中上環港澳碼頭的總出入境人次，按年下降26.1%，大跌約230萬人次。至於尖沙嘴中港碼頭，亦少近100萬人次，下跌約26.3%；屯門碼頭則跌約14.5%。三個碼頭的出入境人次，按年合共跌逾四分之一。 不過，大橋車流亦仍未達標。根據大橋管理局數字，去年11月至今年2月，日均車流僅約3700架次，若以最大差距計算，只及政府預算的26%。

過去來往澳門，主要依靠船隻。（資料圖片）

根據入境處的數據，由通車至今年3月，一共有約841萬人次經大橋出入香港，當中去年12月的人次最高，整月有約221萬人次。翻查資料，大橋通車以來，出入境最高人次當日為今年2月7日，即大年初三，當天有76,617人次入境，83,165人次出境，出入境人次合共159,782。至於剛過去的四天復活節長假期，每日亦錄得逾10萬出入境人次，但比起通車初期逼爆東涌及B6巴士站的場面已不復見。

今年復活節港珠澳大橋的出入境人次(臨時數字)： 入境 出境 合計 4月19日 34,595 83,513 118,108 4月20日 51,568 64,647 116,215 4月21日 64,574 60,352 124,926 4月22日 59,667 50,021 109,688 資料來源：入境處

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大橋通車後，搶去不少搭船客。入境處數據可見，三個來往澳門、內地的碼頭包括上環港澳碼頭、尖沙嘴中港碼頭，以及屯門碼頭的出入境人次均按年減少；截至今年3月，三碼碩的出入境人次按年合共跌約331萬，跌約25.9%。

港澳碼頭方面，由去年10月至今年3月，總出入境人次按年下跌約230萬人次，由2017年10月至2018年3月的約878萬人次，跌至大橋通車後的約648萬，大跌約26.1%。其中離境人次跌近一半，由原本的約501萬人次，大幅減至259萬，跌幅為約48.2%。

至於中港碼頭，總出入境人次按年跌約97萬人次，由原本的約366萬人次，跌至通車後的約270萬人次，跌幅為約26.3%。大橋搶客，船公司亦增加航線迎戰。今年3月，噴射飛航宣布，開辦由中港碼頭到氹仔的航線，打破由金光飛航壟斷的航線。

屯門碼頭方面，則由原本的約35萬人次，減至約30萬，跌幅約14.5%。

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日均車流僅3700架次 遠低政府估算

根據2008年的可行性研究報告指，大橋於開通初期，車流量估計為每日9,200至14,000架次，即每小時383架次至583架次；至於人流方面，則為55,850至69,200人次，即每小時2327至2883人次。

不過，大橋車流卻亦仍未達標。根據大橋管理局數字，去年11月至今年2月，日均車流僅約3700架次，若以最大差距計算，只及政府預算的26%。其中貨車車流日最少，日均僅百多、二百架次行駛。

港珠澳大橋按車輛類別劃分的每月跨境車輛流量。(特別財委會文件截圖)

旅議會：坐船仍有一定需求

旅遊業議會主席黃進達表示，大橋通車後，確有部分人改經陸路往澳門、內地，尤其通車初期，不少人因大橋的新鮮感而選用。他又稱，有不少旅行社開辦與大橋相關的旅行團，進一步令乘搭船的人次減少，認為大橋確搶走了部分原本經海路的旅客。對於噴射飛航上月加設由中港碼頭往澳門氹仔的航線，他認為是滿足本地市民需要。

不過黃進達亦補充，對於居住在港島或市區的本地市民，始終使用船隻到澳門會較方便，暫時仍未見有趨勢完全改變市民出行習慣，船隻仍有一定需求。他又稱，據其了解，船公司未有計劃減班次，亦正與酒店傾談合作，冀增加客量。