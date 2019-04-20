Dreyer's雪糕轉膠盒裝　容量縮水一成變相加價　超市減價清舊貨

受食材成本上漲所影響，不少餐飲業選擇將差額轉嫁消費者。近日雀巢香港Dreyer's雪糕品牌被發現轉換包裝之餘，由過往紙盒裝換成膠盒，容量大減近一成至800毫升；但記者今日（20日）發現，超市售價未有相應下降，等同變相加價，更有超市疑為清貨，而將舊包裝的價格調低，以致出現容量較多反而較便宜。 有市場學系教授指出，近年類似的銷售手法常見於飲食業，因價格調整往往對銷售額構成影響，故部分商家以相關手法控制成本。

新包裝的家庭裝雪糕容量為800毫升。（張嘉敏攝）

雀巢旗下的雪糕品牌Dreyer's，其家庭裝雪糕近日被發現轉換新包裝，由過往的紙盒裝換成膠盒；而當中的容量亦有所不同，舊紙盒裝為887毫升，而新包裝則只有800毫升，份量大減近一成。

有超市仍有售賣舊包裝的Dreyer's雪糕，售價更比新版膠盒便宜。（張嘉敏攝）

有超市舊貨減價11元疑清貨

根據消費者委員會的網上價格一覽通，Dreyer's雪糕的887毫升家庭裝雪糕售價為54.1元，不過未有顯示轉換新包裝下的價錢。於荃灣區內三間超級市場，當中只有位處沙咀道的百佳超級市場仍有售賣舊紙盒裝雪糕，惟只限於部分口味；不過舊包裝售價較新包裝的低近兩成，兩者的價格分別為44.9元及55.9元，即舊紙盒裝容量較多，更便宜11元。超市職員指出，後者為新貨上架，故價錢較前者高。

而另外兩家超市則只有售賣新包裝，包括位於綠楊坊、與百佳同一集團的TASTE原價售55.9元；而位於荃灣路德圍的惠康超級市場則售54.1元。兩者相差1.8元，但仍與舊包裝的原有價格相近，意味著未有因減少份量而調整售價。

惠康近日推出優惠，買兩盒可享優惠價79.9元，可較兩盒原價108.2元低26%。（張嘉敏攝）

調整容量以控制成本 減低銷售影響

香港中文大學市場學系教授劉建南稱，相關的銷售手法於近年常見，多數被發現於餐飲業的產品銷售中。他續稱，因應食材價格上升，商家為控制成本，通常會選擇加價或減少份量；惟加價多數會影響銷售量，相反調整份量相對較難發現，故大部分商家會從此入手，「好似去飲茶，好多茶樓的蝦餃燒賣一籠都得翻兩至三粒。」

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可口可樂 品客薯片曾用同一招

事實上，市面上不乏類似銷售手法的例子，如於2008年罐裝可口可樂由每罐355毫升，降低7%至330毫升，當時售價同樣未有因份量減少而作出調整。品客薯片於2015年同樣暗地「縮水」，每盒淨重由134克減至110克，相差近兩成，而其產地更由原本的美國改為馬來西亞。雖然新舊包裝售價無變，但仍被批評變相加價。