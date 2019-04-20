國泰突擊搜查落機空服員行李　傳搵到公司牛角包樽裝水　面臨炒魷

傳統航空公司會向乘客提供食物及飲用水等，而頭等及商務客艙乘客更會有旅行包、小食等。而國泰航空最近疑發現公司財產數量出問題，故採取保安措施，包括突擊抽查員工的隨身行李。有國泰空服人員直言，「打包」行為並不罕見，曾聽聞過有同事因「打包」、偷酒而遭解僱。 據《蘋果日報》報道，國泰本月17日突擊檢查一班從韓國返港航班的空服人員，從數名機艙服務員的隨物行李中搜出牛角包、牛奶、乳酪及樽裝水等，稱涉事員工或會遭解僱。

國泰航空嚴禁空服人員帶走機上屬於公司物資的食物。（資料圖片）

國泰內部通告自揭員工取走機上食物情況趨升

據報道，國泰本月17日對一班從韓國飛抵本港的國泰航班空服人員進行突擊搜查，從員工隨身行李中搜出牛角包、牛奶、乳酪，以及沒有收據的飲用水，涉及至少六名員工，他們或因涉嫌偷竊而被解僱。

據了解，國泰航空今年1月下旬發出內部通告，指國泰作為商業機構，有責任保護公司財產，但公司財產數量（機上食物）卻持續出現落差，而有關情況更出現上升趨勢。故國泰（包括子公司及機艙服務員）將會進行檢查，保護公司財產。

通告中表明，機艙服務員僅可將未食用的空服人員餐（如水、水果、三文治等）帶走，每名空服人員亦只可帶走一份乘客閱讀過的報章。

內部通訊提機艙服務員購物要保留單據

而在今年2月中上旬，國泰再透過內部通訊向員工講解隨機抽查的原因及細節，提到公司發現有財產損失數目有上升趨勢，強調公司是合法採取保安措施，防止進一步損失；而有關檢查會由配戴國泰證件的員工在非公眾位置進行，被搜查的員工可要求其他國泰員工作證人。

據知，有關內部通訊已提醒空服人員，若在外地購物或買免稅品，應保留信用卡收據或購物單據，如遺失證明，公司會視乎情況考慮解釋是否合理。而有關通訊亦表明，空服人員在離開機艙前，須將原子筆、便利貼、花生等物品放回機艙儲存位置，而不應保留在制服口袋內。

員工：「打包」風氣不罕見 曾聽聞有同事偷酒被炒



有不願透露姓名的空服人員直言，「打包」風氣並不罕見，更曾聽聞過有同事因「打包」、「偷酒」而遭解僱，「因為一向都有內部告示說明空服人員只可以帶走未吃完的空服人員餐（Crew meal），其他有公司標誌的都不可以帶走......今年初公司有出告示指會抽查，但事實上有很多人都會『打包』。」

據知，今次涉事的六名員工尚未被懲處。