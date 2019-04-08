【企業形象】調查列本地20大受歡迎企業　港鐵、國泰榜上有名

國際人力資源機構Randstad早前進行調查，邀請本港3千多名打工仔就75間大型商業公司的表現作評估，以及他們對理想僱主的看法。調查結果顯示，香港最具吸引力的20大僱主中，國泰航空、迪士尼樂園、高盛、恆生銀行及港鐵等大企業都佔有一席位。

工作生活平衡、職業發展機會等是不少打工仔找工作時重視的因素。（GettyImages/VCG）

由Randstad進行的2019年僱主品牌調查報告委託了Kantar TNS進行調查，並邀得香港超過3,700名僱主及求職者接受調查。是次調查旨在了解打工仔對理想僱主的特質，並衡量他們對75間最大商業公司（基於本地勞動力規模）的看法。受訪者會就每間商業公司的品牌知名度及吸引力作衡量，並需評估企業的十個員工價值主張，如「工作生活平衡」，「財務健康」和「職業發展機會」等。

20間最受本港僱員歡迎的公司（按圖了解，排名不分先後，由於其中兩間公司打成平手，故名單上共有21間公司）：

1. 美銀美林集團（VCG）

+ 16 + 15 + 14

企業形象的好壞，其實對打工仔及求職者來是非常重要的。據Randstad指，一間擁有正面形象的企業，會比一間擁有負面形象的企業獲得多1倍求職者應徵，而且就算薪酬待遇再好，有半數求職者也不會願意接受形象差的公司的取錄。

本年的Randstad僱員品牌大獎將於5月8日公佈結果，並將選出本地理想僱主的三甲排列，而上屆名列三甲的企業為中電、港鐵及太古地產。

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