政府第二季將申撥款重建擴建4醫院　張建宗：未來基建投資逾萬億

建造業持續興旺，政務司司長張建宗今(21日)於網誌撰文指，政府預計未來10年，基建總投資將超過1萬億元，當中有多項與民生息息相關的大型項目，包括交通運輸、醫院及房屋發展計劃等，政府今年第2季將就4個工程項目包括多間醫院重建計劃，向立法會工務小組尋求撥款支持。 他強調，各項工程關乎民生及香港未來，期望獲各界支持下順利開展。

張建宗上周到訪建築署，了解本港發展公共設施進展。(政務司司長網誌)

張建宗以「建築革新 應對挑戰」為題撰文，他引述世界經濟論壇《全球競爭力報告2018》指，本港基礎建設競爭力是全球第2，顯示基建設施達世界一流水準。他續指，本港未來5年，預計每年的整體建造工程量，將維持在2500億元至3000億元的高水平；未來十年，基建總投資更預計超過1萬億元。

他表示，本港建造業目前面對成本高昂、人手短缺、生產力下降等問題，政府一方面加強建造業人才培訓，提升工人技術水平和競爭力﹔另一方面，則鼓勵業界應用創新科技，提升生產力、成本效益及安全表現，建築署積極採用「組裝合成」建築法是一大突破，其中位於將軍澳百勝角消防處紀律部隊宿舍的公營建築項目更已率先試行，政府亦計劃明年推出數碼個人身分(eID) ，他認為，業界可考慮利用此技術發展數碼網上平台，從而提交、審批、保存及翻查技術資料和記錄，代替實體簽署及大量的紙本文件。

另外，他指政府亦將於今年第二季，就四個工程項目將向立法會工務小組委員會尋求撥款支持，包括葵涌醫院重建工程第二及第三期、威爾斯親王醫院重建計劃第二期(第一階段)的拆卸及地基工程、北區醫院擴建計劃的籌備工作及瑪嘉烈醫院荔景大樓擴建計劃的籌備工作，以改善現有醫療服務及應付人口老化和日益增長的需求。