【丁權覆核案】釋900公頃土地建屋？張建宗指用地分散欠發展潛力

「長洲覆核王」郭卓堅就丁權提出司法覆核，高等法院昨天（8日）頒下判詞，裁定若以私人協約或換地形式取得土地後興建丁屋為不合法，即丁權在「私人土地契約」和「土地交換」上，不屬傳統權益，本土研究社估計，政府原本預留作約900公頃的鄉村式用地，可釋放作興建資助房屋之用。 署理行政長官張建宗今天出席行政會議前指出，900公頃只是整體數字，強調部分鄉村式用地分散在屋與屋之間的空地、斜坡、行人路和冷巷等，可發展的潛力不大。至於政府會否就案件上訴，張建宗指，發展局和律政司正仔細研究判詞，才決定下一步如何走。

張建宗指裁決明確指出原居民可免費在自己擁有的土地建立小型屋宇。（洪嘉徽攝）

張建宗表示，裁決分三部分，其中明確指出原居民可免費在自己擁有的土地建立小型屋宇，與《基本法》40條有關原居民傳統權益部分脗合。至於法院裁定丁權在「私人土地契約」和「土地交換」上不屬傳統權益和違憲，發展局和律政司正仔細研究判詞，才決定下一步如何走。

有指裁決意味政府原本預留作約900公頃的鄉村式用地，可因是次判決而釋放作興建資助房屋之用。張建宗指出，900公頃只是整體數字，強調部分鄉村式用地分散在屋與屋之間的空地、斜坡、行人路和冷巷等，部分鄉村甚至沒有基本設施，可發展的潛力不大。

被問到會否在2047年為丁權截線，張建宗表示，很難評論這些假設性問題。