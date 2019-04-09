傳為23條釋法　張建宗不回應揣測　指立法是時間問題　

《香港01》引述權威消息指，中央為免《基本法》23條立法在回歸廿二年後繼續拖延下去，正部署更為主動的做法，經過研究多個不同方案後，其中一個最震撼的方案是由人大常委會主動為23條釋法。 署理行政長官張建宗今天出席行政會議前表示，不會回應揣測性報道，但強調23條立法是香港的憲制責任，會在適當時候才會啟動立法程序，指立法是時間問題，政府並非沒有跟進23條立法。

張建宗表示修例是為了填補法例漏洞，保安局局長李家超在過去數月已馬不停蹄四出就修例解釋。（洪嘉徽攝）

就23條的傳聞，張建宗明確指出，香港為23條立法是憲制責任，強調立法是時間問題，又指23條複雜和敏感，政府在適合時候才會啟動立法程序，又指政府並非無跟進23條立法，強調要顧及整體大局。

政府建議修改《逃犯條例》，建議容許以個案形式移交逃犯到包括內地、澳門在內的司法管轄區，30名法律界選委昨天發表聲明，對修例表達深切關注，促請港府撤回該草案。張建宗表示修例是為了填補法例漏洞，保安局局長李家超在過去數月已馬不停蹄四出就修例解釋，包括與商會、外國領事會面，強調政府會繼續聆聽意見，看看能否完善有關機制。張建宗又指，政府已就修例做了「不太長」的諮詢。

另外，選舉事務處懷疑於2016年立法會換屆選舉遺失一本新界西票站的選民登記冊，近兩年半仍未尋回。張建宗強調傳媒極之關注事件，認為事件極為嚴重，會嚴正跟進，指政制及內地局局長聶德權稍後將全面交代事件。