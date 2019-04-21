外賣走塑第二階段六月推出　張宇人籲政府為飲食業提供資源推環保

環境運動委員會早前斥資120萬元推出為期兩個月的「外賣走塑，餐具先行」先導伙伴計劃，夥拍本港三大快餐店，鼓勵市民買外賣時不取即棄餐具，以可重用餐具或飲品作為獎勵 。 有份推動計劃的立法會飲食界議員張宇人接受電視節目《Sunday有理講》訪問時透露，將於今年六月推出第二階段計劃。他直言，推動「走塑」需配合市民環保意識，「唔好成日手指指，你哋飲食業無社會企業責任」，認為政府需提供資源讓飲食界配合。有環團亦建議，政府需推動生產者責任制及廢物按量徵費，才有效鼓勵市民減少製造即棄垃圾。

環運會早前斥資120萬元推出為期兩個月的「外賣走塑，餐具先行」先導伙伴計劃，大家樂、大快活及美心MX均有參與。（資料圖片）

張宇人轟不應指控飲食業無企業責任

張宇人認為，推動「外賣走塑」，飲食業可節省購買即棄餐具成本、也節省工序，但對沒有準備餐具的市民或帶來不便，故推動時市民必須要環保意識及習慣。他說， 「咁多年環保局（環境局）局長，拎條手巾仔出來，先同我講環保」， 認為環保必須由自己做起，「唔好成日手指指話，你哋飲食業無社會企業責任」。他直言對有關言論感「起火」：「你試下做有社會企業責任食肆睇下，你班社企有邊個成功？最好唔賺錢！」

他指，政府可研發可降解杯蓋等，「政府有資源去推動，試下顧客受唔受？對成本影響幾多？如果我唔加價用呢個杯蓋，發現生意反而多咗，當我用完你送畀我嗰廿萬個杯蓋，我用完都會試下可唔可以自己去做。」

張宇人認為環保必須由自己做起，「唔好成日手指指，你哋飲食業無社會企業責任」。（資料圖片）

食肆「走塑」難？

BottLess負責人兼香港社會創投基金企業培育總監羅潤明認為，餐廳若有意參與「外賣走塑」，初時成本上或會增加，因即棄膠餐具的代替品較貴，也要清潔、運輸等，但認為當有配套，長遠而言可減低成本；加上若商戶提供「走塑」誘因，例如現金優惠，相信更多市民願意參與。

而世界自然基金會香港分會項目經理（海洋保育）羅頌翹也指出，早前調查發現超過七成市民間中或經常拒絕即棄餐具，有參與「走塑」試驗計劃的食肆也反映，「只要有資源去做，其實可行」。

劉祉鋒認為，推動生產者責任制及廢物按量徵費，才有效推動市民減少製造即棄垃圾。（資料圖片）

環團建議推動生產者責任制及廢物按量徵費

有市民認為政府若有心「走塑」，不如立法推動。張宇人回應指，立法需較長時間，但行為則很快改變，建議較接近民居的食環署垃圾站可提供場地，每天預留數小時開放成回收站，政府以現金或現金代用券，鼓勵市民主動回收

綠惜地球總幹事劉祉鋒指出，海洋中的即棄塑膠愈來愈多，微塑膠最後可能透過海產進入人體。他發現，即使有連鎖食肆聲稱不會主動派飲管，但市民要求下仍可輕易獲取，不是真正「走塑」，政府教育工作也未如理想。他認為，推動生產者責任制及廢物按量徵費，才有效推動市民減少製造即棄垃圾。