【黃心穎許志安】私隱專員公署籲當事人提出投訴　以作執法

藝人許志安及黃心穎日前流出於的士車廂內的親密片段，惹起社會廣泛討論，也令人關注有否違反私隱法例。 香港個人資料私隱專員黃繼兒今日（21日）指出，在找不到司機、受害人不選擇向公署投訴等的情況下，公署不能妄自動用僅有的資源，巡查8,000多輛被報稱裝置攝錄器材的的士。他呼籲，事件中受影響的資料當事人，應向公署提出投訴，以提供有關資料，當公署接獲投訴後，會作出公平執法。

藝人許志安及黃心穎日前流出於的士車廂內的親密片段。（資料圖片）

公署不能妄自巡查8,000多輛有裝車cam的士

黃繼兒指出，在上述事件中，至今收集及使用有關錄像的資料使用者（可能是司機）的身份未明。他呼籲，事件中受影響的資料當事人，應向公署提出投訴，以提供有關資料。

他強調，事件中最能準確說出箇中事實的並非傳媒，而是資料當事人或受害人。他指出，在找不到司機、受害人不選擇向公署投訴，以及類似事件並未普及的情況下，公署不能妄自動用僅有的資源巡查8,000多輛被報稱裝置攝錄器材的的士。

政府正草擬指引 公署將配合

對於有意見指出，現時有約8,000多輛的士已安裝攝錄系統。他表示，政府部門正草擬有關政策和指引，公署將會繼續予以配合，以達《私隱條例》下保障個人資料原則的要求。他又指，私隱權的限制只有迫切需要下、有其合法目的並且不逾越合理的比例，才能被接受。

的士安裝攝錄可防止罪案及爭議

他又指，自2016年起，公署已多次就的士安裝攝錄系統引起的私隱問題，與不同的立法會議員、的士業團體等的持份者團體會面或聯繫。私隱專員當時了解到，的士安裝攝錄系統的目的，是防止罪案及避免司機與乘客之間的爭議，令雙方有保障。