【黃心穎許志安】《紐約時報》報道安心事件　成英文版「懶人包」

藝人許志安及黃心穎車廂激吻事件持續發酵，即使各個當事人已回應，請促公眾給予空間，但連日來仍是華文社會的熱話。「安心事件」更陸續「衝出國際」，美國傳統大報《紐約時報》網上版前日（19日）亦刊出報道，除了講述事件詳情，又列出於事件中「抽水」的香港政府機構帖文，討論相關行為及延伸到私隱議題，看全文即能了解事件的來龍去脈，成為英文版的「懶人包」。

許志安被爆背住太太鄭秀文與黃心穎在的士激咀後形象盡毀，同日晚上急急腳開記者會道歉，更一度落淚哽咽。（葉志明攝）

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繼多間美國媒體如美聯社、《美國廣播公司》網上新聞及《華盛頓郵報》等報道安心偷食事件後，《紐約時報》網上版前日（19日）亦刊出報道，詳述事件的來龍去脈及相關當事人的回應，包括引述許志安在記者會上多次哭着形容自己「噁心」、「不知所謂」，以及其妻子鄭秀文於instagram發文回應指「婚姻當中除了彼此給予的幸福溫暖，當中也深深包含了彼此的錯誤和彼此的原諒」。

報道中提及多個本地的政府及公營機構於事件發生後極速「抽水」，如屋宇署將許志安於記者會上的言論改編成呼籲注意樓宇失修的帖文。（屋宇署fb截圖）

報道亦提及多個政府及公營機構的facebook專頁於事發後極速「抽水」，更列出屋宇署、廉政公署及九巴的帖文。其中屋宇署的帖文改編自許志安於記者會上的言論，將「我係一個壞咗嘅人」改為「我係一棟壞咗嘅樓」，並套用其道歉聲明中一句「這是一件不可能被原諒的錯事，我不敢奢求原諒，因為我也沒有辦法可以原諒我自己」，帖文的配圖為一棟卡通造型的大廈，流着淚於多枝咪高峰前發言的情況，吸引大批網民讚好。

報道指事件觸發公眾討論公營機構應否對藝人醜聞「抽水」及關注私隱問題，當中引述了部分網民及議員的言論，以及相關機構的回應，猶如為事件製作英文版「懶人包」。

（紐約時報）

美國、日本媒體日前亦有報道事件：

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