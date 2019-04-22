兒童天賦基因測試索天價　稱可驗小朋友多情或專一　兼驗肌膚健康

市面上多間基因檢測公司聲稱，可測試兒童的基因了解其天賦，民主黨今（22日）召開記者會，質疑相關測試成效，並點名8間機構，批評其宣傳誇大偏頗，有誤導消費者之嫌。 《香港01》查閱涉事公司官網，發現大部分機構均聲稱測試結果準確度高達99.9%，索價高達8萬元、收費最貴的一間，更標榜可測試45種基因類別，孩子屬於多情、抑或專一，甚至是否早熟等，亦可洞察，該公司同時提供親子教練跟進；亦有公司在網站分享成功個案，有家長甚至謂「基因檢驗救了我女兒的腦袋！」，另有機構以名人、名醫作招徠。惟有專家學者指，現代科學領域上，暫未有證據顯示基因對兒童天賦存有影響，籲消費者留神。 《香港01》已電郵各間機構查詢，截稿前未有回覆，另各機構辦公室因假期關係，全數無人接聽來電。

民主黨今日（22日）召開記者會，質疑天賦基因測試結果誇大偏頗。（盧翊銘攝）

該8間提供兒童天賦基因測試的公司，部分打正旗號提供專門基因測試服務，亦有部分以醫療集團或體檢公司自居，更不乏主打新手父母育嬰服務的陪月機構，收費由4000元至81640元不等。

價格最貴的天賦基因測試標準價格逾8萬元。（網絡截圖）

登記會員即半價 可測兒童是否多情、專一

收費最貴的一間高達5位數，標準價為81,640港元，登記成為會員即可半價享受服務，該測試一共有45個可測的天賦項目，包含「專一、多情」等情商項目，子女的性格、是否具備藝術或體育天份、以及會否有肥胖傾向、酒精上癮等，亦聲稱可一一測出。該公司聲稱，會提供專業顧問詳解服務，更包含親子教練的跟進服務，而需要的個案，會轉介至獨立的專科醫生及心理學家等等，但官網上並無詳述有關測試的科研基準。

有公司上載小冊子，分享基因測試案例。（網絡截圖）

個案分享手冊：家長聲稱「基因檢驗救了我女兒的腦袋！」

另一間有提供兒童天賦檢測的生物科技公司，記者則於其官網中發現，宣傳手冊以案例作招徠，其中有個案直接以「基因檢驗救了我女兒的腦袋！」為題，表示透過測試發現兩歲「天生聰慧、身體並無任何異樣」的女童，遺傳了母親「鐵吸收力較弱」的特點，因而該家長避免向子女餵食妨礙鐵質吸收的食物，「拯救了女兒的腦袋」。

手冊中更表明，基因測試可以解讀孩子的本質，助力孩子贏在未來，同時服務亦包含專業團隊，為家長設計合適的育兒計劃，更言「拒絕成為怪獸家長」。

有主打育嬰服務的公司，將「美肌營養基因測驗」放入兒童基因測試服務類別中。（網絡截圖）

主打育嬰服務的公司亦有加入市場，提供基因測試服務，除了天賦基因測試外，更將「美肌營養基因測驗」放入兒童基因測試服務類別中，表示會準確分析基因對皮膚及纖盈的影響，配合營養和護膚療程，「讓小朋友的肌膚保持健康」。其他部分公司亦有類似項目，但並未將其列入兒童檢測項目中。