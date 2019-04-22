為基因檢測公司「代言」被質疑違規　腫瘤科名醫莫樹錦：只做顧問

民主黨袁海文今日（22日）開記者會，指市面上有基因檢測公司聲稱可測出兒童的天賦，質疑所謂的測試結果跨大偏頗，更指有醫生為這些服務擔任代言人，質疑有違反醫生專業守則之嫌。 其中「仁和體檢」聲稱香港中文大學醫學院腫瘤學系系主任莫樹錦教授為其擔任「代言人」，並以莫曾進行檢測作宣傳；而另一間「geneDecode」的網站，則有多條由莫樹錦講解DNA原理及檢測方法的片段。 莫樹錦回應《香港01》查詢時指，只為「geneDecode」提供與癌症相關DNA的意見，屬顧問性質，並非代言人；他又承認曾接受「仁和體檢」DNA檢測，「predict（預測）咗我做醫生又幾準喎」，不過他拒評以此為宣傳是否合理。

袁海文斥基因檢測公司的宣傳失實，或誤導消費者。（盧翊銘攝） 民主黨消費者權益政策副發言人袁海文今天開記招，指市面上有多間聲稱可以基因檢測，找出兒童天賦的公司，其宣傳言論有誇大失實之嫌，他提到其中一間公司「仁和體檢」的職員透露，中文大學名教授、腫瘤權威莫樹錦醫生為其代言，又指莫曾做基因檢測，結果顯示他有做醫生及表演者的天賦。 至於另一間公司「geneDecode」則在其官方網站，上載多條由莫擔任講者的短片，講述何謂基因，以及基因檢測的做法。袁海文質疑有關機構誇大測試功效，相關檢測亦欠缺規管。

莫樹錦被指為基因檢測公司代言做法不妥。（資料圖片）

莫樹錦：無做代言人 「可能佢拎咗我條片出嚟講嘢」

莫樹錦接受《香港01》電話訪問時回應事件，指自己並非「geneDecode」的代言人，只以顧問性質為該公司提供意見，強調雙方「無正面合作」，主要給予與癌症基因相關的意見：「同細路仔嗰啲就比較少」，他指「可能佢拎咗我條片出嚟講嘢」。

至於「仁和體檢」以其曾親身做基因測試作招徠，莫樹錦承認曾做相關測試：「predict（預測）咗我做醫生又幾準喎」，不過就不評論以此作宣傳是否合理，他強調該次測試屬個人DNA的檢測。

當被問到，是否知悉其拍攝的短片將用作宣傳基因檢測用途，他僅稱「宣傳用途的片你哋上網都見到」，並稱「既然我肯做，佢哋用嚟做宣傳亦唔係我控制範圍之內」，他其後稱因有事要辦，將於稍後詳細回應便掛線。

曾為基因公司拍片 解釋如何找出兒童天賦基因

翻看「geneDecode」在網站上載的短片，莫樹錦曾在多條短片中亮相，本身是腫瘤科醫生的他，除了如他受訪時所言「給予意見」，講解了基因的基本概念之外，亦有短片解釋如何進行基因檢測，他亦舉例指，若想知道兒童是否有音樂天賦，可透詔基因測試了解其「聽覺能力與音色分析能力」，若兩者均很高，意味其音樂發展空間較大云云。

莫樹錦曾為「仁和體檢」活動站台

今次被點名與莫樹錦有關的兩間公司「geneDecode」及「仁和體檢」，表面上並無關連，但莫同時為「仁和體檢」的活動站台，同樣講解基因的發展。由「仁和體檢」的微信公眾號文章可見，他曾在2017年11月7日出席仁和的《re:DNA基因檢測系列的發布大會》，會上講解基因檢測對健康的重要性，並獲仁和體檢行政總裁頒贈感謝狀。

Laughing哥謝天華、方力申 曾為基因檢測公司拍片

另外，兩間公司的關連亦可從其他短片見端倪。「仁和體檢」在內地網站小紅書的帳號，上載加有其公司標誌，同時有「geneDecode」標誌的短片，短片內容一致，內容是訪問本港藝人謝天華對基因檢測的看法；該帖文下方亦有列明，「個人天賦基因檢測（全港獨家）此項基因檢測與美國GeneDecode合作」。

至於藝人方力申亦有為「geneDecode」拍片，片段介紹「他究竟最適合在那個職業範籌發揮所長，天賦基因檢測自有啟示」。