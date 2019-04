驗基因測兒童天賦結果成疑　專家批欠監管　美國學者：強烈不建議

民主黨近月發現有機構聲稱可以基因測試方式,分析子女天賦及性格,當中最貴的測試費用高達逾8萬元,更以名人、名醫作招徠。 研究分子生物學的專家、中大醫學院教授盧煜明向《香港01》記者指出,醫學上的確有文獻指出人體基因與性格有關,不過他形容兩者的關聯非「決定性」(deterministic)的因素。他又指出,相關的測試僅屬消費性的測試,往往未受到醫學監管機構嚴格監管。

民主黨公布某公司的基因測試服務宣傳單張及基因測試結果。(盧翊銘攝)

一直研究人體基因、開創無創基因產前診斷測試的中大醫學院教授盧煜明接受《香港01》電話訪問時表示,過往有不同的醫學界學術文獻均指出,一個人的性格與人體基因有關:「某種性格嘅人會有某種基因…例如有某類型基因就會比較鐘意冒險。」

不過他坦言,基因對性格的影響並非「決定性」(deterministic):「唔係好似有Y染色體就一定係男性咁。」他續稱,現代科學領域上,亦暫時未有證據顯示基因對兒童天賦存有影響:「都無話有某種基因就代表彈琴會好啲。」

盧煜明指出,基因與性格的關聯非「決定性」。(資料圖片)

他指出上天賦基因測試屬於「消費上測試」,而非「醫學上測試」,往往未有受到監管機構嚴格的監控。他提醒消費者,若打算進行類似的測試時,需要考慮測試的準確度,如樣本是否受專業化驗師進行測試;另外同時需要留意對於測試結果的分析及解讀。

事實上,美國兒科專科學院,及美國醫學遺傳及基因組學院,早前曾針對消費式基因測試發表聲明,指出因相關測試的內容、準確度及分析結果存疑,(lack of oversight on test content, accuracy, and interpretation),因此強烈不建議消費性的兒童基因測試。

民主黨近月以神秘顧客身份放蛇,查訪市面9間提供兒童天賦基因檢測的公司。當中發現多間公司聲稱只需從兒童口腔或血液抽取基因樣本,經基因圖譜排序,即可分析兒童天賦及性格。而家長則可獲得以星星多寡表達的報告,從而選取相應培育方法。部分公司服務收費高昂,測試價由4000元至81640元不等。