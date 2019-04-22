國泰零容忍空服員私取航機花生、乳酪等公司財產　可被解約

國泰航空因發現公司財產數量持續出現落差，今年初採取保安措施，包括突擊抽查員工的隨身行李。 據知，本月中下旬國泰突擊檢查一班從韓國返港航班的空服人員時，從數名機艙服務員的隨身行李中搜出牛角包、牛奶、乳酪及樽裝水等物品，事件引起社會熱烈討論，質疑國泰不應連廚餘亦不讓員工取走。 事件曝光後，國泰初時回覆稱所有個案會按一貫內部程序公平和合理地跟進；事隔一日再向《香港01》補充一份國泰今年初透過相關部門向機艙服務員發出的通知，列明國泰對員工私自取走未獲批准的公司財產（包括花生或乳酪等員工相信會被掉棄的物品），有機會面臨被解僱的處分。

國泰航空企業事務部補充一份今年1月向機艙服務員發出的通知，列明即使是花生或乳酪等員工相信會被掉棄的物品，員工在未經准許下亦不能私自取走，或面臨包括被解約的處分。（國泰提供）

國泰航空企業事務部於前日（20日）回覆後，昨日（21日）再向《香港01》記者補充一份今年1月21日向機艙服務員發出的通知，回應突擊巡查一事。

有關通知指，國泰作為商業機構，有責任保護公司財產，但公司財產數量持續出現落差，有關情況更出現上升趨勢。故國泰將會對員工（包括子公司及機艙服務員）進行檢查，保護公司財產。通告中表明，機艙服務員僅可將未食用的空服人員餐（如水、水果、三文治等）帶走，每名空服人員亦只可帶走一份乘客閱讀過的報章。

國泰：採「零容忍」態度

國泰通知中列明，對員工私自取走未獲批准的公司財產採取「零容忍」態度。即使是花生或乳酪，又或員工相信會被掉棄的物品，在未經准許下亦不能私自取走，或面臨包括被解約的處分。