【海外醫生】醫學會被批保護主義　傳會長何仲平萌去意：我會負責

醫學界近日正商議放寬海外醫生實習安排，香港醫學會身處漩渦正中心，在醫委會否決全部4個方案之後，擔當起與各醫生組織商討新方案的角色，惟醫學會被批評「保護主義」漠視公眾利益，而醫界共識的「第五方案」又被特首林鄭月娥評為不夠「一視同仁」，令醫學會瀕瀕「中箭」。 據悉，上任未滿一年的醫學會會長何仲平昨晚（21日）曾向委員透露，因近日的爭議，萌生辭任會長的念頭。惟何仲平今日（22日）接受《香港01》訪問時指，不會在這個重要時刻辭任會長，又解釋自己的原意，是各界若認為醫學會在今次爭議上處理得差，需有人負責時，他會承擔此責任。 何仲平稱，無後悔促成各醫生團體共同制訂新方案，又對各界終會取得共識感樂觀。

何仲平去年起出任香港醫學會會長，任期至2020年。（資料圖片）

現時醫學界提出豁免海外專科醫生實習的「第五方案」，未獲特首及兩所大學醫學院的認同，甚至遭特首林鄭月娥開腔狠批，據了解該方案亦未正式遞交至醫務委員會及被列入議程之內，醫學界將於今個星期再開會商討有無改善空間。

消息人士透露，去年7月才接任醫學會會長的何仲平，昨晚曾向醫學會的會董私下表心迹，對新方案面對四方八面的批評感到灰心，萌生辭任會長的念頭，惟一眾會董均一致挽留，消息人士相信，何仲平的言論是一時「呻吓」。

當務之急 處理醫委會對海外醫生的實習期爭議

對此，何仲平今日接受《香港01》訪問時解釋，有關言論的意思並非現在要辭職，當務之急是處理好醫委會5月8日會議上，就放寬海外醫生實習安排展開討論，他指若表決結束後，外界認為醫學會今次事件上處理得不足、需有人負責時，他會負起此責任下台。

（香港01製圖）

何仲平：不論成敗 今次爭議團結了公營及私人執業醫生

自醫委會在4月3日會議上，意外否決全部4個放寬實習的方案後，醫學會隨即聯繫各醫生組織及團體，並在近日商討出「第五方案」，建議因應臨床經驗，就受聘於不同機構（醫管局、衞生署、兩大學醫學院）的海外醫生制訂不一樣的工作年期，而在衞生署、醫學院工作的海外專科醫生的年期門檻較高，本身在醫委會32名委員中有7席的醫學會，在取得醫界共識上具牽頭作用。

面對多方批評，何仲平指自己沒有後悔推動商討第五方案，又透露曾被問及「為何要在此時伸個頭出嚟」他反問：「唔係做個會（醫學會）嚟做乜？」。

何仲平又談及，以往醫學會被人定性為只顧及私人執業醫生利益，不同組織似各自為政；但今次為取得業界共識，包括私人執業醫生及公立醫院前線醫生亦重新團結，連成一線；何認為，即使最終第五方案不成功，亦算是「開咗個好頭」，希望業界明白醫學會亦很關心公立醫院前線醫生的心聲。

雖然目前各方仍對方案爭論不休，但他對持份者最終會取得共識感到樂觀。

何仲平認為，林鄭的言論並非直接指責醫生業界。（資料圖片）

業界重視業外人士觀感

「第五方案」的質疑聲音之中，份量最重的自然是特首言論，何仲平認為特首並非指責醫生業界，但業界亦會顧及業外人士的觀感，會盡快開會討論方案有無改善空間。

至於政黨提出的免試執業提案，何仲平指免試並非最緊急的議程，以後會再詳細商討。