【董之英欺凌案】 報案人稱被逼改口供　警方：口供經簽署作實

馬鞍山仁濟醫院董之英紀念中學早前傳出欺凌事件，警方其後拘捕8名學生，最後全部人被無條件釋放。立法會議員區諾軒今日（22日）稱，接獲報案人、舊生葉杰鴻求助，聲稱他遭警方威嚇，在不符個人意願的口供紙上簽署，質疑警方刻意淡化事件。 警方回覆《香港01》查詢時指出，相關口供是經報案人閱讀及確認後才簽署作實，又指警隊對每宗個案均會審慎考慮所有證據，並根據受害人、被捕人士及目擊證人提供的資料跟進調查，以認真及專業的態度處理。 警方又指，由於最終無足夠證據對該8名被捕男子提出檢控，故所有被捕男子已獲無條件釋放。

區諾軒今日貼出聲明，稱接獲報案人及舊生葉杰鴻求助，聲稱他遭警方威嚇，須在不符個人意願的口供紙上簽署。（區諾軒Facebbok專頁截圖）

警方：報案人無要求家人陪同錄口供

區諾軒早前發聲明，稱葉杰鴻抵達警署後，警員不單斥責他應停止向外界披露事件和接受傳媒訪問，期間亦拒絕他的家人陪同到警署錄取口供。

警方晚上澄清，稱從未接獲葉杰鴻要求在家人陪同錄取口供的要求，又稱有關口供，是經其生閱讀及確認後才簽署作實。警方又指，於錄取口供的當日（即1月28日）將口供副本交予葉，並獲其簽收。警方其後亦接獲葉杰鴻的律師要求，並於2月25日提供口供副本。

無足夠證據提出檢控

至於不向涉案學生作出起訴，警方解釋，早前已向受害人、被捕人士及其他目擊證人等人士取證。經進一步調查，無足夠證據對該8名被捕男子提出檢控，故所有被捕男子已獲無條件釋放。

同時，就報案人舊生葉杰鴻表示曾遭舊同學威嚇，警方稱已向相關人士取證，經調查後無足夠證據拘捕任何人。

馬鞍山仁濟醫院董之英紀念中學今年1月爆出欺凌事件，一名男學生被多名同學「扭耳仔」、脫褲按地及拍打屁股等。警方事後拘捕8名涉案學生年齡介乎17至19歲，但警方決定不起訴所有涉事學生。