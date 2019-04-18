【校園欺凌】被捕八學生無條件釋放　董之英斥不實指控抹殺心血

今年一月馬鞍山仁濟醫院董之英紀念中學被揭發生校園欺凌事件，男生被多名同學按地「扭耳仔」及脫褲拍打屁股，警方調查後拘捕8人。調查3個月後，警方今日（18日）無條件釋放8人。學校校董會發聲明指，事後立即反思於輔導工作上可加強及完善之處，可惜因面對各種匿名不實指控抹殺師長多年心血，感到遺憾及痛心，稱校方老師及校長均飽受極大精神壓力。

今年一月中起，網上流傳三段董之英中學懷疑校園欺凌片，一名男生遭多名男同學欺凌，慘被「扭耳仔」及拍打屁股，有人更用椅子將男生困於地上，讓他動彈不得，警方其後於校內拘捕八名涉事男子，他們年齡介乎17至19歲，懷疑與欺凌案有關，案件暫列「普通襲擊」。至今日警方無條件釋放8人。

校董會：不實指控抹殺心血 感遺憾及痛心

董之英紀念中學校董會今發聲明指，事發後一直認真跟進學生情況及提供支援，校方今日獲警方通知，經調查後決定不起訴涉事學生。聲明中指學校一直緊守崗位為學生服務，於事件後立即反思於輔導工作上可加強及完善之處，包括加強老師於成長支援上培訓及學生於欺凌、紀律和共融問題上教育，可惜因面對事件及各種匿名不實的指控，抹殺老師和校長多年對學校及學生的心血，校方對此感到遺憾及痛心。

稱老師校長飽受極大精神壓力

聲明中又指近年大眾特別關注學校新聞，校方每遇到傳媒追訪均盡力回應，但作為教育機構老師應以學生為重，不應疲於奔命地回應傳媒，又指在部分傳媒放大鏡下令學生飽受壓力，感到痛心，「稚子無辜，亦無力抵抗，作為師長，情何以堪？」稱老師及校長均飽受極大精神壓力，期望社會體諒及給予孩子們足夠成長及學習空間。