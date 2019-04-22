【董之英欺凌案】 報案舊生稱遭警迫簽假口供擬投訴：如二次欺凌

今年一月馬鞍山仁濟醫院董之英紀念中學被揭發生校園欺凌事件，網上廣泛流傳三段該校懷疑涉及校園欺凌片段，一名男學生被多名同學施以「扭耳仔」及拍打屁股等。警方調查後拘捕8人，經3個月調查後，警方於上周四（18日）無條件釋放8人。 揭發事件的舊生葉杰鴻聲稱警方曾威迫他更改口供，質疑警方刻意淡化事件，將向警察投訴科就涉事警務人員作出正式投訴。協助報案人的立法會議員區諾軒認為，若果情況屬實，警方涉嫌製造虛假口供，不但嚴重違反操守，更影響涉案司法公正。

沙田馬鞍山仁濟醫院董之英紀念中學懷疑發生校園欺凌。(資料圖片／片段截圖）

今年初馬鞍山仁濟醫院董之英紀念中學被揭發生校園欺凌事件，警方其後曾以「普通襲擊」罪名拘捕8名17至19歲的涉案學生，懷疑與欺凌案有關，至上周四警方無條件釋放8人。

現年18歲的舊生葉杰鴻為該校舊生，他稱警方曾威迫他更改口供，又質疑警方刻意淡化事件。區諾軒表示，當時沙田警區刑事調查隊第五隊，於片段流出後，曾致電聯絡葉杰鴻，邀請他錄取詳細口供協助調查，並立即接載他到沙田警署。

區諾軒引述指 警員曾斥責葉向外界披露事件

區諾軒指據葉杰鴻所述，當他抵達警署後，警員不單斥責他應停止向外界披露事件和接受傳媒訪問，期間亦拒絕他的家人陪同到警署錄取口供。

葉杰鴻續稱在警署逗留長達五個小時後，警員威嚇他在不符個人意願的口供紙上簽署，亦無提供口供副本。

口供被寫「報導訪問內容有啲誇大同失實」

區諾軒補充，葉杰鴻之後曾尋求律師協助，取回口供副本後，發現警員在紙上寫下「報導訪問內容有啲誇大同失實，完全唔係我既回答內容」和「當時我想警方提醒學校同學生關注事件，避免相似推撞既情況發生，所以當時我亦同意警方處理方式，對事件亦無任何意見或追究」。

葉杰鴻批評，該口供紙的內容明顯與他向傳媒所提供的內容並不相同，但當時環境無可選擇，他認為被迫「講大話」，形容整個過程如同警方二次欺凌；他表示將對涉事警務人員向警察投訴科作出正式投訴。

協助葉杰鴻的立法會議員區諾軒質疑，警方處理報案程序不當，即使事主已成年，但警方並沒有保障報案人的法律權利。（資料圖片）

區諾軒：若屬實 警方涉嫌製造虛假口供

協助葉杰鴻的立法會議員區諾軒質疑，警方處理報案程序不當，即使事主已成年，但警方並沒有保障報案人的法律權利。他續指，若果情況屬實，警方涉嫌製造虛假口供，不但嚴重違反操守，更影響涉案司法公正

同樣協助葉的區諾軒議員助理暨香港眾志秘書長黃之鋒質疑案件調查缺乏公平公正，刻意包庇和偏私涉案學生。（資料圖片）

同樣協助葉的區諾軒議員助理暨香港眾志秘書長黃之鋒指，警員在葉杰鴻的口供寫上「對事件沒有追究和意見」並要求他本人簽署，反映警員存有捏造口供之嫌，質疑案件調查缺乏公平公正，刻意包庇和偏私涉案學生。

董之英紀念中學校董會曾發聲明指抺殺師長心血

警方於上周四（18日）無條件釋放8名學生後，董之英紀念中學校董會發聲明指，各種匿名不實指控抹殺師長多年心血，感到遺憾及痛心，稱校方老師及校長均飽受極大精神壓力。