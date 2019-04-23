【輕鐵天榮站沉降】新地擬修訂圖則復工　屋宇署：正審視各方意見

輕鐵天榮站去年錄得沉降超標，沉降幅度至今達95毫米，毗鄰住宅地盤工程須停工。有傳媒報道，發展商新鴻基擬放寬停工指標由80毫米至120毫米，冀工程盡快復工。 屋宇署回覆《香港01》，未有確認報道內容，只稱項目的註冊結構工程師已就擬議的緩解措施，以及相應的修訂樁柱及挖掘工程設計及施工方法，向屋宇署提交修訂圖則，屋宇署亦已將圖則轉介予土力工程處及港鐵諮詢意見，現正綜合各方意見以詳細審視有關修訂圖則的建議。

輕鐵天榮站至今錄得沉降95毫米，超逾停工指標15毫米。（資料圖片）

運輸及房屋局副局長蘇偉文去年7月於立法會「自爆」輕鐵天榮站月台出現沉降，導致附近住宅地盤工程停工。天榮站的停工沉降指標由最初訂為20毫米，其後經屋宇署及相關註冊結構工程師評估後，將上限調整至80毫米。惟沉降最新情況，截至今年4月1日錄得的沉降幅度為95毫米，對比上月公布的沉降幅度暫未有惡化。惟去年中地盤工程停工後，9月錄得沉降90毫米，至今錄得95毫米，其幅度已擴大5毫米。

元朗區議員李月民透露，新鴻基地產本月2日約見區議員，並提出向屋宇署申請放寬輕鐵天榮站停工指標至120毫米，當局或會審批申請。



新鴻基地產回覆《香港01》查詢表示，天榮站發展項目自停工以來，新鴻基地產（新地）一直與政府有關部門及港鐵公司緊密聯繫，商討適當的緩解措施和施工方案。新地定會確保復工安排符合有關政府部門的規定，亦不會對鐵路服務或公眾安全造成影響。

屋宇署發言人稱，發展項目的註冊結構工程師已就擬議的緩解措施，以及相應的修訂樁柱及挖掘工程設計及施工方法，向屋宇署提交修訂圖則，屋宇署亦已將圖則轉介予土木工程拓展署轄下的土力工程處及港鐵公司諮詢意見，現正綜合各方意見以詳細審視有關修訂圖則的建議。

屋宇署強調，會以確保鐵路設施結構安全的原則嚴格審批有關修訂圖則，包括發展商新提出的擬議預設暫時停工指標和復工申請，並會諮詢港鐵公司及其他相關政府部門。此外，機電工程署亦會確定港鐵公司有嚴謹的監測措施繼續確保鐵路運作安全。如復工要求獲得接納，屋宇署及機電工程署會按既定的通報機制，透過新聞公布告知公眾有關復工的詳情。

港鐵發言人指出，輕鐵天榮站物業發展項目工程自2018年6月下旬起暫停至今，港鐵一直就路軌平順，以及路軌、月台及架空電纜三者之間的相互高度及距離加強監察，確定鐵路狀況沒有受影響，符合營運安全標準。發言人又指，天榮站的發展商委任的註冊建築專業人士正積極探討有效減少月台沉降的施工方法及緩解措施，並需由相關政府部門審批，在確保對鐵路設施和營運安全不受後續工程影響後，有關地盤才會獲准復工。

天榮站自1995年啟用後，其上蓋發展波折重重，由於發展商需承擔車站重置費用及補地價費用，加上地底或有溶洞增加發展成本，令有關發展計劃一度淪為「豬頭骨」，兩度流標。到2015年1月港鐵再招標，終由新鴻基地產奪得天榮站上蓋物業發展權，新地預計投資額約70億元。