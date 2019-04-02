【輕鐵天榮站沉降】最新沉降維持95毫米　新地地盤工程續停工

港鐵公布截至今年3月1日止的最新71個鐵路保護區內沉降監測點數據，數昫顯示，當中早前已因沉降幅度超過80毫米而要暫停附近地盤工程的的輕鐵天榮站，沉降情況與2月一樣，繼續維持沉降95毫米，而有關地盤工程自去年6月起已停工9個月。

天榮站附近的發展項目仍在停工。(資料圖片)

港鐵表示，進行沉降監察而相關工程需要暫時停工的設施數目有兩個，包括輕鐵天榮站物業發展項目及西鐵線元朗站Grand YOHO物業發展項目。

天榮站過去數目沉降持續惡化

天榮站最新沉降數據為95毫米，與2月份錄得的數據持平。事實上，車站附近地盤工程於去年6月起已經停工，惟沉降情況持續惡化，如去年8月沉降加劇至90毫米，今年初惡化至93毫米，現時最新更達95毫米，是沉降最嚴重的監測點。而自港府去年自爆天榮站沉降後。多名議員炮轟當局將沉降停工標準由20毫米放寬至80毫米是「搬龍門」。

港鐵曾解釋，月台監察位置的沉降水平因受天氣、水位、濕度等因素影響而維持輕微上落，屬於穩定水平，並指註冊建築專業人士正積極探討有效減少月台沉降的施工方法及緩解措施。

天榮站自1995年啟用後，其上蓋發展波折重重，由於發展商需承擔車站重置費用及補地價費用，加上地底或有溶洞增加發展成本，兩度流標。到2015年1月港鐵再招標，終由新鴻基地產奪得天榮站上蓋物業發展權，新地預計投資額約70億元。

至於元朗站Grand YOHO物業發展項目最新沉降數降為16毫米，較2月份公布的17毫米有輕微改善，有關工程項目現正進行預防性加固工作。