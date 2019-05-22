港人之光！黃偉建登世界第四高尼泊爾洛子峰　成首位登峰港人

再有港人成就壯舉！高海拔登山運動員黃偉建，於尼泊爾時間5月21日上午7時45分，成功登上海拔8,516米、世界第四高的洛子峰，成為首位登頂港人。他說下山時發現絨布冰川的融化程度嚴重，河水有如瀑布一般，氣候變化情況十分嚴重。黃此行主要是為了了解氣候變化對尼泊爾、甚至山峰的影響，他將於本月底返港，分享見聞。

高海拔登山運動員黃偉建，於尼泊爾時間5月21日上午7時45分，成功登上海拔8,516米、世界第四高的洛子峰，成為首位登頂港人。（受訪者提供）

香港攀山專家黃偉建，於尼泊爾時間5月21日上午7時45分，成功登上世界第四高峰，即海拔8516米的洛子峰，成為首位登頂的香港人。

「山頂雖然陽光普照，但天氣十分寒冷，估計低於攝氏負30度，我的手指都有所凍傷。惟下山時發現絨布冰川的融化程度嚴重，河水有如瀑布一般，氣候變化情況十分嚴重。」黃偉建登山後，透過綠色和平，向香港記者報平安。

有20多年攀山經驗的高海拔登山運動員黃偉建，於上月6日前往位於尼泊爾的洛子峰。此行的目的是用影像記錄該尼泊爾承受的氣候變化，期間會採集泥土及冰雪樣本化驗，並每日記錄山上的天氣資料。

黃偉建出發前接受《香港01》訪問，指已向天文台借儀器，每日記錄當地的溫度、濕度和風速等資料，亦會訪問尼泊爾村民，包括向居民索取數十年前的照片作對比，以及透過年長的村民口述影像，比較氣候變化對當地環境的改變，如冰川闊度增加了多少，植物生長增加還是減少。

↓↓↓攀登洛子峰經過↓↓↓

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黃偉建見證氣候變化情況嚴峻，呼籲香港人關注環境。旅程中他更訪問了當地村民，了解氣候變化對他們的直接影響。綠色和平認為，氣候變化危機逼在眉睫，政府必需要訂立進取的減排目標，以實際行動應對這危機。

現年47歲的黃偉建去年5月成功攀上全球最高峰珠穆朗瑪峰（海拔8848米），成為第九位成功登峰的港人。他原本想接連登上毗鄰的洛子峰，惟因雪崩嚴重，要取消計劃。他憶述登上珠峰的旅程對他衝擊很大，過去20年攀過全球不同雪山、但只純粹欣賞景色。直到去年登上珠峰時，遇上冰川溶化、雪崩等自然災害，才驚覺氣候變化影響極大。因此決定啟程前往洛子峰，作相關記錄及見證。

↓↓↓攀登珠穆朗瑪峰經過↓↓↓