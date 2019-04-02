【明日大嶼】夏蕙BB化身美人魚反對人工島：大嶼山係「聖地」　

藝人黃夏蕙早前接受綠色和平邀請，化身美人魚拍攝短片，呼籲守護大嶼。她接受訪問時形容大嶼山是香港聖地，填海後便會失去美麗景色，「如果填咗海，我覺得好可惜，香港無地咩？」同為「無殼蝸牛」的她表示，自己住在落馬洲，每日都見到荒廢或未有善用的棕地，政府應收回興建公營房屋，而非捨易取難。

政府初步估算「明日大嶼」的填海及基建成本約6240億元，並向立法會申請5.5億元的研究撥款，早前七個環保及關注團體反對填海工程。

夏蕙BB扮演一條擱淺垃圾沙灘的美人魚。（綠色和平提供）

黃夏蕙經常以獨特造型示人，今次她換上一襲魚麟狀的綠色上衣，下身配搭閃爍的藍色長裙，扮演一條擱淺在沙灘的美人魚，與綠色和平合作拍攝短片，講述美人魚因受填海工程威脅，在石澳垃圾灣擱淺，最後被護送回到大嶼山附近海域，宣揚守護大嶼的訊息。

「美人魚」最後由綠色和平護送回到大嶼海域，以宣揚守護大嶼的訊息。（綠色和平提供）

她接受訪問時表示，自己對海洋充滿感情和回憶，昔日與伴侶經常出海玩樂，「佢揸船、我滑水，嗰時我可以由西貢去到中環㗎。」她認為大自然的力量可以令人忘卻一切，非常快樂。

政府去年的施政報告提出「明日大嶼願景」，計劃在交椅洲先興建約1000公頃的人工島，望可解決香港的房屋問題。

批政府未解決棕地問題

黃夏蕙指大嶼山是香港「聖地」，有山有水，填海後將破壞海洋環境及生態，十分可惜。身為「無殼一族」，黃夏蕙認為填海亦無助解決問題，以她居住的落馬洲為例，每日都見到大量荒廢或違法作業的棕地，批評政府捨易取難，斥資超過6,000億去填海建島，「政府用咁多錢填海，應該用多啲錢去起公屋，先可以救到燃眉之急。」

她又指現時政府「好惡」，甚少聆聽市民訴求，雖然自己擔心因此被「封殺」，但仍然願意站出來為保護大嶼而發聲，「我係香港人，為咗香港、為咗環境，所以無辦法喇，驚都要講。」