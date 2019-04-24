職津、交津出雙糧　港府：預算案撥款通過後　職津處盡早安排發放

新一份的《財政預算案》提出，將向領取社會保障、在職家庭津貼及交通津貼人士發放雙糧，政府今(24日)公布，當《2019年撥款條例草案》獲通過後，在職家庭津貼辦事處將會調整電腦系統，並盡早向領取在職家庭津貼的住戶，及以個人名義申領鼓勵就業交通津貼人士，發放一次過額外款項。

預算案提出向領取社會保障、在職家庭津貼及交通津貼人士發放雙糧。(資料圖片)

符合資格領取額外款項人士，是指在適用期（即由通過《條例草案》的月份的第一天起至通過《條例草案》當天，以及該月份的之前6個曆月）提交職津或個人交津申請而最終獲批人士。如以郵遞提交申請，郵戳日期將被視為申請日期。



發言人又指，由今年4月1日起，個人交津的申領期由原來的過去6至12個曆月，修訂為提交申請前剛過去的6個曆月。就此，職津處會作出單次過渡安排：申請人於2019年4月1日，至2020年3月31日期間，提交的首個申請的申領期，可為提交申請前剛過去的6至12個曆月。申請人可考慮其個人情況，在適用期屆滿前提交申請。發言人表明，額外款項相當於有關人士在適用期內，最近一次已獲批申請中所獲的平均津貼金額，金額因個案而異。

申請人如有查詢，可致電職津處24小時熱線（2558 3000）或到觀塘海濱道181號九樓職津處的諮詢服務櫃位查詢，或瀏覽職津處（www.wfa.gov.hk）或個人交津計劃（www.iwits.gov.hk）的專題網站。

