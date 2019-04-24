政府調整東區行人板道斜度　最快2025年完工　或分階段開放

討論多年的東區走廊行人板道，早前終獲發展局提出新方案。當中板道全長為1.7公里，最少闊十米，沿途有觀景台等設施。根據當局提交立法會的文件，指方案提出的長度及闊度獲得普遍支持，並建議降低板道的斜度、騰出空間予單車使用等。因應各項意見，當局將調整板道的斜度，並探討分階段開放板道的可行性，亦會研究開放板道讓非政府機構舉辦活動。 當局將於2021年上半年提交至立法會申請撥款，並於2021年開展工程，料於2025年完工。

早前發展局就東區行人板道提出新方案。（立法會文件）

發展局早前曾提出新方案諮詢東區區議會，包括建議板道全長約1.7公里，分為東、西兩段 。西段為油街至糖水道，東道為電照街至海裕街。兩段之間長約400米的海濱，會由一條位於前北角邨、闊20米的海濱長廊連接。而板道會增加至最少10米闊，提供小型休憩空間供進行不同社區及康樂活動。

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根據當局最新提交立法會的文件，最新方案獲得東區區議會支持，當中位置、闊度獲得普遍認同。當局亦指出，有意見關注對海洋生態影響、建議降低板道的斜度，並就盡早完成工程提出意見。至於板道用途，有意見提出應騰出空間予單車及行人共同使用，並建議興建寵物公園等。

研究開放予非政府機構辦活動

當局將根據獲得的意見整合最新方案，當中將會調整板道的斜度，同時會研究分階段開放板道的可行性，並考慮開放予非政府機構舉辦社區活動。當局將於2021年上半年提交至立法會申請撥款，並於2021年開展工程，料於2025年完工。