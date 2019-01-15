政府擬建行人橋連接將軍澳海濱及日出康城　造價3.16億元

發展局向立法會發展事務委員會提交文件，局方擬建造一條150米長的行人橋，連接將軍澳68區及將軍澳77區，以改善將軍澳市中心南部與日出康城住宅區之間的行人連通度。連計於康城路建造污水泵站及排污渠等，估計工程造價為3.16億元。 局方建議，將上述工程提升為甲級，若項目獲財委會批准撥款，將在今年下半年展開工程，並於2022年完工。

局方擬建造一條150米長的行人橋，連接將軍澳68區及將軍澳77區，其中一個入口鄰近會德豐樓盤「MONTEREY」。（立法會文件）

局方於2005年完成「將軍澳進一步發展可行性研究」報告，建議於將軍澳77區提供基礎設施。第一階段建議的基礎設施，包括沿該堆填區斜坡底部、將軍澳市中心南部行人路及單車徑等共用橋樑。工程早於2012年4月完工，並開放公眾使用。

建行人橋連接將軍澳68區及77區

發展局擬將工程的餘下部分提升為甲級。局方指出，將軍澳77區主要規劃作康樂用途，擬建行人橋可優化東邊水道兩岸海濱範圍（即將軍澳68區和將軍澳77區）的行人連接性，以配合將軍澳 77 區的康樂發展。

局方又指，行人橋可改善將軍澳市中心南部，與日出康城住宅區之間的行人連通度。翻查地圖，天橋的其中一個入口鄰近會德豐樓盤「MONTEREY」。

同時，局方亦擬於康城路建造一座污水泵站，以及約560米長壓力污水幹渠和相關排污渠，排污設施將用以收集將軍澳77區內的康樂發展所排放的污水。

局方指出，去年已就上述工程諮詢向西貢區議會，區議會支持擬議工程，並要求工程盡快展開。