血液測試監控14種癌症病變　冀研發早期篩查技術

過往確診病人是否患癌，一般要透過手術抽取組織化驗，惟須時長且費用昂貴，病人亦相當辛苦。近年醫學界興起血液測試（又稱液體活檢），有基因組醫學公司研發一次性抽血檢測14種癌症的液體活檢技術，涵蓋肺癌、肝癌、乳腺癌及大腸癌等，以幫助晚期病人監控致癌基因狀況，及選擇更有效的標靶治療。公司亦正研發透過人工智能提高肝癌治療的準確性，及即將在亞洲地區展開10萬人臨床研究，冀以新型血液檢測作早期癌症篩查。

陳民漢認為，公司與其他同類型公司不是競爭關係，而是向病患提供更多檢測服務，及早治療。（李慧妍攝）

全球每年有高達1,810萬宗新增癌症病例，當中近一半在亞洲。路勝基因創辦人、總裁兼醫務總監陳民漢表示，公司自主研發及獲得專利的技術，準確度達99.9%，並應用於檢測中，去年6月在本港推出，至今已接獲約千宗病例使用。該檢測主要針對晚期病患，以一次性抽血識別當中的「循環腫瘤DNA」（ctDNA），測出是否有基因變異等，涵蓋肺癌、肝癌及鼻咽癌等14種癌症。

對於檢測肺癌，公司將於下月在港推出全球首個針對性的血液檢測技術，透過8個特定基因突變作檢測，8日可得到結果，以幫助病患選擇更有效標靶藥。陳民漢表示，過往的入侵性組織活檢、傳統MRI、CT等影像檢測技術，未必能準確找出腫瘤位置，然而血液中會存有正死亡的腫瘤細胞，其釋放的DNA小片段，即能找出病毒起源。

港安醫院臨床腫瘤科顧問醫生區兆基（左）表示，現時的基因突變引致的癌症情況複雜，透過血液檢測監控，在無創且可重覆進行之下，有助醫生針對性用藥。（李慧妍攝）

他續指，該技術的驗血費用約1,000美元（約逾7,800港元)，是組織活檢費用的10%至20%。

該公司於2016年成立，歷年獲得920萬美元（約7,214萬港元）的種子基金，在香港、新加坡、三藩市等地區提供服務，其中本港以私家醫院為主。陳透露，因應香港的醫療技術領先，以拓展大灣區及美國市場。此外，他表示今年會展開涉及10萬名亞洲參與者的臨床研究，研發液體活檢篩查早期癌症的準確度。