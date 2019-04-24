機管局認三跑填料供應滯後18星期　已向菲律賓及馬來西亞購海砂

香港國際機場一向為「世界上最繁忙的機場」之一，近日有報導指機場第三跑道受填料供應和天氣因素等影響滯後，機管局今日（24日）向立法會提交文件中指出，填料供應較預期慢，原因是加上受到內地農曆新年假期影響，填料生產和運送在今年2月上半月曾經暫停；文件又提到，去年的天氣情況惡劣，都令填料鋪設工序滯後18個星期，但強調不影響第三條跑道在2022年啟用，以及三跑道工程在2024年年底前完成的目標。

機管局稱，正與主要填海工程承建商緊密協作， 確保廣西的砂粒於今年年中交付。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

根據機管局向立法會提交文件表示，機場第三條跑道的填海工程，受填料供應和天氣因素等影響滯後，當中主要原因是受到內地農曆新年假期影響，填料生產和運送在今年2月上半月曾經暫停，加上去年的天氣情況惡劣，都令填料鋪設工序滯後18個星期。

文件中又指，主要填海工程承建商在過去一年與廣西壯族自治區政府緊密協作下，廣西政府已完成首個出口砂源的招標程序，並正處理所需的許可證，以期將首批砂粒於2019年年中付運到香港。

根據機管局向立法會提交文件表示，機場第三條跑道的填海工程，受填料供應和天氣因素等影響滯後。（機管局文件）

機管局指，現時填海工程所使用的填料主要來自廣東省及福建省的機製砂，為了配合工程提高產量，現時為三跑工程供應機製砂的廣東省生產線數目，已分階段由6條增加至9條。

除內地砂源外，填海工程承建商亦已向菲律賓及馬來西亞的不同砂源採購砂粒，並於去年11月至12月期間試行運送，但由於需時完成當地政府所要求有關砂粒付運前的程序，現時付運量仍然有限。

機管局又指，整體而言，面對在填料供應上的持續挑戰，加上去年的惡劣天氣情況，令填料鋪設工序滯後18個星期。另外，截至上月底，機管局批出的主要合約總值，即約480億元，維持在預算之內，至於工程開支，機管局就指會控制在1415億元的預算之內。

機管局表現，面對填料供應上的持續挑戰，加上去年的惡劣天氣情況，令填料鋪設工序滯後18星期。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

實政圓桌立法會議員田北辰認為，機管局於2月底的新聞稿中，未有提到填料鋪設工序滯後18個星期。他質疑機管局有隱瞞或管理出現問題，並將於下星期一的立法會經濟發展事務委員會會議上跟進。