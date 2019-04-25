【海外醫生】陳肇始：今晚會議將探討整體人手問題　不單放寬方案

食物及衞生局局長陳肇始將在今晚（25日）透過多方平台與醫委會、醫學會、醫管局、衞生署、兩間醫學院、香港醫專的代表會面，討論放寬海外專科醫生實習安排的方案。 陳肇始今表示，今晚的會議不單會討論放寬方案，而是與各團體探討本港醫療人手不足問題的改善方向，局方亦會提供有關醫生短缺的情況，「令大家更清晰衞生署、醫管局的短缺情況，對問題的掌握可以更好。」她並指，要改善公院工作環境，必須引入更多人手，除了引入海外醫生，亦已要求醫管局設法挽留人手。

陳肇始表示，今晚的會議不單會討論放寬方案，而是整體探討本港醫療人手不足問題的改善方向。 (楊凱力攝)

陳肇始指，多方平台在3月初召開第一次會議，各方都承認本港醫生人手不足，使公營服務受到影響，她強調各方都群策群力，希望解決問題，包括現時討論的放寬海外專科醫生的實習安排，「再扭鬆啲，睇下點樣更加吸引。」

對於今晚未有被邀請參與的前線醫生組織，她就稱，了解醫生組織亦有意見希望提出，而且十分有誠意，局方未來會與他們繼續溝通。

已要求醫管局設法挽留人手

陳肇始表示，今晚的會議不單會討論放寬方案，而是整體探討本港醫療人手不足問題的改善方向，聆聽各方意見。被問到是否有信心達成共識，她就指，今晚會讓各方發表意見，「睇下點樣做更加好，同埋邊步行先、行後」，局方亦會提供有關醫生短缺的情況，「令大家更清晰衞生署、醫管局的短缺情況，對問題的掌握可以更好。」

她重申，要改善公院工作環境，必須引入更多人手，局方會多管齊下，除了引入海外醫生，亦已要求醫管局設法挽留人手。