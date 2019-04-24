【海外醫生】醫委會委員：新方案非分化業界　冀下月能有共贏方案

有關放寬海外專科醫生實習期的4個方案，早前遭醫務委員會（醫委會）全部否決，而醫學界日前亦提出「第五方案」。醫委會將於下月8日再開會，就各方案投票。 醫委會委員龐朝輝今日（24日）在新城電台節目中稱，「第五方案」非分化業界，而是希望令於各個地方工作的專科醫生具有相約的臨床工作時間。他表示，相信醫委會主席或政府將在開會前再約見不同委員，希望透過各方面的商討，達到共贏方案。

龐朝輝相信醫委會主席或政府將約見不同委員。（資料圖片）

醫學界日前提出「第五方案」，容許受聘於醫管局、衞生署及兩大學醫學院的海外專科醫生工作一定年期後、通過執業資格試後免實習，惟當中以衞生署醫生「綑綁年期」較長。然而，特首林鄭月娥主動評論有關方案，指會令人以為衞生署醫生較「次等」，呼籲各界想出更好的方案。

醫委會委員龐朝輝在節目上指，因為委員在上次表決前未有足夠時間討論，加上投票機制出問題，令全部方案遭到否決。

他又指，上次表決後醫學界承受頗大壓力。他稱，提出的新方案並非分化業界，而是希望提供更多誘因令海外醫生願意留在「最缺人」的醫管局工作。另外，他又指考試為醫生的必經階段，方案希望令各地的專科醫生具有相約的臨床工作時間。

他並稱，醫委會將來就每宗申請個案時進行審批，過程中能獲知申請者的臨床工作時間，並就此調整其規定的工作年；而醫生團體正尋求一個「一視同仁」的方案。