【引入海外醫生】食衞局明召會議無邀前線　醫生組織質疑捨難取易

醫生業界近日正討論醫務委員會放寬海外專科醫生實習安排的方案，食物及衞生局指明晚（25日）將透過多方平台，與醫委會、香港醫專、醫學會、兩間醫學院、衞生署及醫管局的代表見面，醫學會會長何仲平欲將醫學界共識的「第五方案」放在會上討論。 政府醫生協會及香港公共醫療醫生協會均未獲邀請，公共醫療醫生協會執委馬仲儀認為，政府此舉似是「捨難取易」，或以為先游說醫學會較容易，亦擔憂當局有意分化已取得共識的醫學界，不過她相信何仲平能向其他與會者表達前線的意見。

醫委會將於5月8日開會，重啟放寬海外專科醫生的實習安排。（資料圖片）

醫管局派負責招聘海外醫生專人出席

食物及衞生局明晚將與醫療界人士開閉門會議，料討論近日醫學界提出、欲呈交上醫委會的「第五方案」。食衞局回覆傳媒查詢時指，該會面是政府較早前設立的一個平台，與一眾醫療界的主要持份者探討加強公營醫療的人手。與會者包括醫委會、香港醫專、醫學會、兩間醫學院、衞生署、醫管局和食衞局的代表。據了解，醫管局將由負責招聘海外醫生事務的代表出席，而醫委會主席劉允怡、醫專主席劉澤星均獲邀出席。

豁免海外專科醫生實習期「第五方案」，屬「一醫三制」方案：即海外專科醫生在醫管局必須工作合共3年，其中考取執業試後最少要工作1.5年；受聘於大學醫學院醫生必須在考執業試後工作3年；受聘於衞生署的醫生必須在考執業試後工作4年。

（香港01製圖）

醫生組織則提出一同會面 惟終未獲邀

政府醫生協會、香港公共醫療醫生協會及前線醫生聯盟均表示無受邀出席會面，政府醫生協會會長李慧茵認為，當局做法有如「夾咗醫學會開會先」，以為分開與醫學界傾談會較易妥協。

公共醫療醫生協會執委馬仲儀透露，曾提出若時間許可，希望可一同會面，惟最終仍不被邀請，她認為安排不恰當，因為「第五方案」並非只由醫學會提出，而是由多個醫生組織共同協商，政府做法有「捨難取易」之嫌，或以為先游說醫學會較容易，她亦擔憂政府做法會分化醫學界的共識。不過馬仲儀補充指，相信醫學會會長何仲平能夠向其他與會者表達醫學界的聲音。

前醫學會主席、現醫委會委員蔡堅則指，會面安排反映政府不敢面對現實，「只見阿頭」，但未有聽取最受影響的前線醫生意見。

醫學會何仲平：安排可以接受 會面日期早已訂定

醫學會會長何仲平則稱，食衞局的多方平台在約兩個月前訂定，較醫委會4月3日否決四個放寬實習的方案更早，他認為安排可以接受。他又指自己在與食衞局會面後，將與各醫生組織開會交代會面詳情，以及再商討「第五方案」有無改善空間。