【佔中判刑】陳文敏︰量刑有上訴空間　英國案例上訴改判社服令

「佔中三子」戴耀廷、陳健民、朱耀明和另外6人，各人分別被判處社會服務令200小時至監禁16個月不等。港大法律學院教授陳文敏今早（26日）在電台節目表示，就量期輕重的看法，是屬於個人主觀的價值判斷。他指，按客觀理據認為該案就量刑有上訴空間，包括被告有無悔意、對社會的不便責任是否全數歸於被告、被告有無能力叫停行動等，都有事實爭議。他認為，該案未有就和平行動及公民抗命之間取清晰平衡。

佔中發起人戴耀廷、陳健民被判即時監禁16個月。（資料圖片）

陳文敏於商台節目《在晴朗的一天出發》上表示，在客觀理據方面，佔中案的18個月的量刑起點，受英國案例影響，該案例原審是判處監禁16個月，但本案未提到該案例最後獲上訴推翻，將囚禁刑罰改為社會服務令，而本案法官無充分解釋有關量刑原則，將社會服務令提高到去判囚18個月。

他認為，就被告有無悔意、對社會的不便責任是否全數歸於他們、他們有無能力叫停行動等，都有事實爭議。他提到，在判詞中多次提到佔中的動機是和平、發起人無私利，反映法官是認同是和平行動，但不認為公民抗命是抗辯理據，但兩者之間的平衡未有足夠解釋。陳文敏認為就量刑有上訴空間，如黃之鋒案上訴至終審法院，在和平行動及未能成抗辯理由的公民抗命之間的平衡，有較清晰的界定。

就量期輕重的看法，陳文敏稱是個人主觀的價值判斷，他聽到判刑後「係令人唔舒服」。陳文敏又指與戴耀廷相識多年，由師徒關係變成現在的同事，戴由學生時代開始就參與《基本法》諮詢，及後放棄事業展開教育生涯，推廣法治、公民教育等。