【逃犯條例】陳文敏撐楊岳橋草案　批港府走後門處理內地移交爭議

台灣殺人案疑犯陳同佳在港的洗黑錢案將於下周一（29日）判刑，或在短期內獲釋。公民黨黨魁楊岳橋提出私人條例草案，修訂《侵害人身罪條例》，令本地法院有權處理港人在境外涉嫌謀殺等案件，而毋須修訂逃犯條例。香港大學法律學院教授陳文敏認為楊岳橋提出的草案可行，如獲接納是有可能解決到問題，而且爭議性不太大，測試到政府究竟有幾重視該宗殺人案，「呢個就正正係政府要執行公義嘅時候。」他批評，過去一年間，港府可以採取地區與地區之間的司法協議，但卻將事件帶上國家層面，引發政治爭議，「如果特區真心想解決，唔會係咁做。」

香港大學法律學院教授陳文敏。（資料圖片）

陳文敏今早（26日）在商業電台節目上表示，政府的條例修訂都無可能在兩日內通過，反而楊岳橋提出的草案若能通過，是有可能解決到殺人案問題，只需要解決技術問題，而且爭議性不太大，如德福花園案為例，案件在香港發生，該名內地人兇手潛逃返內地後，由內地法院審判。楊岳橋提出的草案，測試到政府究竟有幾重視該宗台灣殺人案，「就成日見到（保安局局長）李家超講公義，呢個就正正係政府要執行公義嘅時候。」

他認為，若是為解決台灣殺人案，以地區與地區之間的司法協議，處理與台灣現存的漏洞，相信台灣方面亦不會有爭議，過去一年間是有時間做到，「其實台灣想做，如果政府肯做，一早就做咗。」但港府將事件帶上國家層面，變得政治化，「如果特區真心想解決台灣問題，唔會係咁做。」

內地移交問題廿年無共識 陳文敏：港府是走後門，搵個方法

將台灣的單一案件，發展到廿年來都無法有共識的內地移交問題，認為政府是「走後門，搵個方法。」他指，在香港被警方拘捕最多48小時、有獨立法院提堂、監禁時有文明法規保障等，惟在內地，被告長時間被囚、未能與律師家人見面、在電視上公開認罪等，外界始終對內地的法制有憂慮。

政府修例若通過亦存追溯效力問題

對於政府提到修訂逃犯條例的理據，是不止解決單一案件問題，是考慮到其他司法管轄地區發生類似事件。陳文敏認為，「全世界無一個國家可以話係全世界嘅逃犯唔可以走嚟，因為無一個國家可能同全世界簽約，係一個唔可能解決嘅問題，永遠總有一啲漏洞。」他續指，「林鄭講到好似話將全世界嘅問題解決晒，有簽約嘅跟簽約，無簽約嘅就用呢個後門方法，全世界都解決咗，呢個其實不切實際，亦係一個藉口。」

陳文敏指出，就算政府修例方案獲通過，「都睇唔到可以點樣去處理台灣問題，撇除陳同佳可能已經放，就算唔放，仍然存在一個追溯效力嘅問題。」他指，「點樣去處理、去移交一個未通過呢條條例之前已經犯法嘅嘢呢？所以佢（港府）都無辦法自圓其說。」