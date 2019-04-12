【潘曉穎案】男友陳同佳認爭執後殺人及棄屍　認4項洗黑錢罪

20歲女子潘曉穎與男朋友陳同佳同遊台灣後，潘被人殺害及棄屍荒野，隨後她在香港的銀行戶口的款項亦被人提取，其男友陳同佳早前已在東區法院承認4項洗黑錢罪名，案件今在高等法院提訊，陳再確認承認有關罪行，案情透露陳被捕後，曾在警誡下承認爭執後殺人及棄屍，代表陳的大狀梁耀煒求情時只稱陳認罪及沒有刑事紀錄，此外再沒其他求情，法官彭寶琴把案件押後至4月29日判刑，期間陳繼續還押。

被告陳同佳與女友潘曉穎在案發前曾一同到台灣旅行。（網上圖片）

+ 9 + 8 + 7

被告陳同佳，20歲，承認4項洗黑錢罪。陳在庭上表現平靜。

出發前已知潘懷孕

控方案情指，陳在錄影會中透露，他在2017年和潘成為情侶，而他在同年12月初得知對方懷孕。兩人在去年2月8月到台灣旅行，在13日扺達台北。

同月16日晚上，他和潘在台北逛夜市，陳買了個粉紅色的行李篋。兩人返回酒店後，一度為執行李發生口角，繼而爭吵，之後兩人曾性交。至2月17日清晨2時許，兩人再爭吵。期間，潘稱其嬰兒屬她的前男友。此外，被告亦看到一段潘和一名不知名男子性交的影片。

認曾把潘的頭撞牆及勒她頸

陳在盛怒下把潘的頭撞牆，又用雙手從後勒著她的頸。被告在對方在房間地下糾纏約10分鐘，直至對方死去。他之後把潘的屍體放入粉紅色的行李篋。

案中證物歸還予潘的父母

陳原被控兩項盜竊罪及一項處理贓物罪，指他去年2月21至23日期間，在鑽石山荷里活廣場恒生銀行櫃員機，盜取潘10,000元及8,500元；陳於3月13日被捕，他又被控處理潘的匯豐銀行提款卡、Casio數碼相機、iPhone 6手機及20,000元新台幣。數度提堂期後改為三項盜竊罪，指陳在三個不同時間內盜取10,500、8,500及200元，即總值1.92萬元。陳在第五度提堂時被加控洗黑錢罪。

據了解，案中被列為證物、屬事主潘曉穎的遺物則會歸還予潘的父母。

案件編號：HCCC407/2018