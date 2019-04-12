【潘曉穎案】控方欲證陳同佳或具殺人意圖　官強調本案只涉洗黑錢

本案被告陳同佳涉在台灣行兇殺女友潘曉穎後返港，因兩地沒有引渡協議，令他無法被引渡到台受審。港府因而提出修改《逃犯條例》，引發爭議。而陳在回港後，只干犯了用潘的提款卡取款1.9萬，他只認洗黑錢罪。控方原要求在案情中，加入陳和潘到台灣前的通訊紀錄等段落，以證明陳具犯罪意圖，並強調所涉指控涉及謀殺或誤殺，惟法官指陳在調查中承認了殺人，這或令人不公或不滿，但他在本案只被控洗黑錢，控方最終未有加入相關案情。

被告陳同佳(左)在高等法院承認洗黑錢，但案情指他在警誡下認殺死了女友潘曉穎。（網上圖片）

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控方原想控謀殺終未成事

被告陳同佳，20歲，原被控4項洗黑錢罪，以及3項屬交替控罪的盜竊罪。雖然控方曾在案件早前提訊時，表示或考慮加控謀殺罪，最終未能成事。而案件於去年12月31日在東區法院提訊時，被告已承認4項洗黑錢罪，他今在高等法院再確認承承控罪，四罪涉及金額1.92萬港元。

原想加入兩人出發前通訊對話

法庭原本只定今天聆訊為提訊，事緣控辯雙方就案情有爭拗，控方欲把部份涉及被告的通訊記錄加入，遭辯方反對，雙方一度想召問用以爭議案情的「紐頓聆訊」，以處理未能同意的案情，原預計需時5天。據悉，相關段落涉及被告與女事主潘曉穎在出發往台灣前的一些訊息對話。

控方代表在庭上指，相關段落反映被告在離港前的想法，又認為被告在案中是謀殺或誤殺潘，這或會對判刑有影響。

被告曾認殺人或令人覺不公

惟法官彭寶玲指，本案要處理的是被告承認洗黑錢的罪名，牽涉的罪行是被告偷取了死者的財物，而不是謀殺。同時，本案的交替控罪亦只是盜竊罪，並非謀殺罪。

法官續指被告雖然在調查期間承認殺人，但最終只被控洗黑錢罪，她明白有人會感到不公和不滿，但強調本案只是處理被告洗黑錢。

加爭議段落不會令被告大幅加刑

法官最後指出，被告承認在潘死後，偷取她的財物，而爭議的段落非顯示被告有預謀下偷竊，故認為爭議的段落，不會令被告遭大幅加刑，最後控方亦沒有把相關的段落納入案情。

案件押後至4月29日判刑，陳自去年3月在港被捕，已被還押逾一年，他現繼續還押。

案件編號：HCCC407/2018