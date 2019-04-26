Supper Moment演唱會非禮案　辯方指事主未向「姨姨級」樂迷投訴

兩名少女觀看本地樂隊Supper Moment疑遭男樂迷非禮案續審，辯方律師盤問較年長的女事主，指兩名女事主當天，身旁有一名「姨姨級」，約40歲的女樂，然而女事主聲稱遭當倉務員的被告搭膊頭及下體頂撞臀後，並未有即時向「姨姨」反映，女事主卻稱，因為她認為當日與被告的對答，被告是向她承認了非禮的罪行，故未有即時報警。裁判官裁定被告表證成立，案件押至下月9日續審，被告屆時出庭自辯，現續准保釋。

被告楊駿日(前)被控在樂隊Supper Moment演唱會上非禮女樂迷。（馮家淇攝）

+ 11 + 10 + 9

被告楊駿日，24歲，報稱倉務員，被控一項非禮罪，指他於2017年11月4日非禮若20歲的女事主X，及15歲的女事主Y。

事主不認同事件是意外

事主X接受辯方盤問時稱，觀眾當時隨著音樂跳動，如果身上帶著袋子，有可能會撞到，當時她與Y放低了袋，被告第一次緊貼或是意外，但不認同第二次是意外。

辯方質疑事主無心拒絕

她指被告在Supper Moment唱快歌時，雙手搭著其雙肩，隨著音樂擺動，被告向X說：「有音樂我就控制唔到，你唔會介意㗎可？」辯方稱X當時說：「有音樂無所謂」，辯方質疑X未有決絕拒絕其行為，X則稱「之後可以整開佢」。

X指曾向被告說：「好厲害喎，拎得切個袋上黎」，被告則回答：「聰明囉！」辯方質疑X遭非禮後仍繼續欣賞演唱會，未有想過報警，X則指被告該回應是向她承認非禮行為，因此沒有即時報警。

事發後告訴「姨姨級」朋友

同場還有一名年約40歲女樂迷朋友，一起與X觀看演唱會，辯方認為X若覺被非禮，可跟這名「姨姨級」朋友投訴，X則指因被告在場，不方便直接說，離開會場後才告訴她。後來與Y聊天當中，Y說：「原來你都有（被非禮）。」

辯方質疑Y會否在對話期間受影響，才認為自己都有被非禮，X不同意，又指Y平日在人前不善言辭及表達情緒，只有在網上及熟稔朋友前才會聊天。

案件編號：ESCC79/2019