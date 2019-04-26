【一帶一路】習近平演講林建岳感振奮　將建跨境專業服務對接平台

本港的「一帶一路」總商會主席、候任貿發局主席林建岳回應指，香港應擔當「促成者」及「推廣者」角色，一帶一路總商會正建設大數據庫以及搭建跨境專業服務對接平台，鼓勵更多華資企業參與「一帶一路」。

「一帶一路」總商會主席林建岳，對習近平講話感到振奮。（資料圖片 / 余俊亮攝）

林建岳對習近平的講話感到非常振奮，指作為中國人都會感到非常驕傲。他表示，「一帶一路」實施六年以來，特別為現時貿易保護主義的陰霾下，為世界各國提供新的發展機遇，表明中國將推動新一輪高水準對外開放，將會更積極向世界開放市場，充分顯示中國對促進國際貿易平衡發展和世界經濟穩定的積極作為和擔當。

作為中國人亦感非常驕傲

林建岳認為，本港在國家「一帶一路」建設以及改革開放中具有獨特的優勢，包括包括「一國兩制」優勢、區位優勢、開放合作的先發優勢、服務業專業化優勢和文脈相承的人文優勢。他認為港人應利用這些優勢擔當「促成者」及「推廣者」的角色，為國家作貢獻的同時成就香港。

「一帶一路」總商將進一步發揮商業網絡的優勢，在「一帶一路」建設中擔當「支持者」的角色，並正建設「一帶一路」大數據庫以及搭建跨境專業服務對接平台，鼓勵更多華資企業參與「一帶一路」建設。