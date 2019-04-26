【沙中線醜聞不斷】禮頓會展站項目獲港鐵金獎　曾涉未按圖則施工

沙中線紅磡站自去年起屢爆醜聞，紅磡站獨立調查委員會今年3月於中期報告裁定工程未有按照合約編號1112規定執行，港鐵其後表示對總承建商禮頓在建造工程表現失望，並保留追究權利。 禮頓亞洲今日（26日）於社交平台發帖文，表示就沙中線工程合約1123，獲港鐵認可頒發工程處的「關顧社區金獎」感到高興。翻查資料，沙中線合約編號1123為「會展站及西面連接隧道工程」，工程曾涉及未按圖則施工及疑出現缺失紀錄情況。 立法會鐵路事宜小組委員會委員、實政圓桌田北辰得悉禮頓獲頒獎後，一度質疑「港鐵係咪頒錯獎？應該頒個專橫跋扈獎畀禮頓」。

禮頓日前就沙中線工程合約編號1123獲港鐵頒發工程處的「關顧社區金獎」。（禮頓網頁）

港鐵沙中線醜聞不斷，繼紅磡站工程造假、涉剪筋指控，再發現紅磡站列車停放處、南面及北面連接隧道缺失合共逾6成的施工紀錄。港鐵多次表示，對總承建商禮頓的表現感失望，並保留追究的權利；且發展局亦根據《承建商管理手冊》，向表現欠佳的承建商採取規管行動，當中包括將紅磡站及會展站總承建商禮頓停標合共15個月，分別暫停其註冊所有工程類別的投標資格12個月，以及在建築及道路類別停罰3個月。

惟即使監督工程欠佳，日前仍獲港鐵頒發獎項。禮頓今日（26日）於社交平台，發布帖文表示就沙中線工程合約編號1123，獲港鐵頒發工程處的「關顧社區金獎」，對於團隊獲肯定感高興。

沙中線會展站工程亦屢傳醜聞，當中涉及未按圖則施工及疑缺工施工紀錄。（資料圖片）

會展站三成施工紀錄缺失

翻查資料，沙中線合約編號1123的工程範圍為「會展站及西面連接隧道工程」，承建商為禮頓─中建聯營，合約總值達58.69億元。惟會展站工程同樣發生多宗醜聞。當中涉及總承建商禮頓─中建聯營，於前灣仔碼頭公共運輸交匯處工地的挖掘工程中，共有5層臨時鋼支撐，惟承建商安裝第5層超出可容許的深度，據悉至少挖深4米，且被港鐵先後兩次發出不合規格通知書，要求提出修復建議及設計檢查方案。

同時，會展站亦懷疑同樣缺失逾三成的施工紀錄，且大量紀錄屬後補文件，由完成監督至簽收表格距離43日。而港鐵亦承認，除紅磡站出現缺失施工紀錄，不排除其他車站在文件紀錄上有類似遺漏，港鐵正翻查沙中線全線其他車站的相關紀錄。

田北辰：禮頓應獲「專橫跋扈獎」

立法會鐵路事宜小組委員會委員、實政圓桌田北辰對禮頓獲獎感到「莫名奇妙」，質疑港鐵是否頒錯獎，稱「港鐵應該頒個專橫跋扈獎畀禮頓啦！」。田北辰續指，沙中線會展站屢爆醜聞，禮頓仍獲關顧社區金獎，再度質疑「佢哋關懷社區支撐架？都撐唔足」。

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