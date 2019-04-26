天文台推大灣區天氣網站　FB專頁一小時內惹逾60「嬲嬲」　　

天文台近日負評不斷，先是上周六天氣預測出錯，由有陽光變「紅雨」（紅色暴雨警告），惹來市民怒轟失準；到今日（26日）新推出的「大灣區天氣網站」再度捱轟。 「大灣區天氣網站」涵蓋大灣區11個城市、逾60個地方的實時天氣資訊及7天天氣預報。不過於天文台官方Facebook專頁公布推出網站後，隨即被大批網民批評，不但「吸嬲力」特強，於一小時內惹來逾60個「嬲嬲」，比上周預測失準引來的「嬲嬲」多一倍，有網民留言，批評天文台連香港預測都未做好，何以進行大灣區天氣預測。

天文台推出大灣區天氣網站。（網上截圖）

「大灣區天氣網站」由香港天文台、廣東省氣象局與澳門地球物理暨氣象局合作推出。市民透過網站可以獲悉大灣區內11個城市、逾60個地區的實時天氣資訊，包括氣溫、降雨、閃電、天氣警告等；同時可以獲知未來7天的天氣預報。天文台在官方Facebook專頁指，網頁方便大灣區内各地市民計劃行程。

不過，反應卻不似預期。天文台在專頁公布消息後，隨即惹來大批網民留言批評。當中不少人質疑網站的作用，反問「我住屯門，中環乜天氣都唔關我事啦，你仲講到大灣區咁遠」，更有人將網站與上周天文台預測出錯混為一談：「香港境內嘅嘢都做唔好」、「香港啲預測都未攪得掂。」

除此之外，消息公布的一小時內，已迅速惹來逾60個「嬲嬲」反應，而上周六公布紅色暴雨警告信號的帖文，則只有24個「嬲嬲」。不過負評其後大致停了下來，到晚上9時有逾130讚好。