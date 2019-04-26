餵流浪貓狗需負責？長期餵飼或成檢控關鍵　動物走失不尋回或違法

政府提出修訂《防止殘酷對待動物條例》，今（26日）起作為期三個月公眾諮詢。修例首次向動物負有責任的人引入「謹慎責任」，確保動物得到適當福利。漁護署表示，修例通過後會就每種動物都制定實務守則，貓狗先行，未來或會擴展至魚類、家禽和家畜。修例又建議，若動物走失、遭棄養，飼主或會被檢控，但強調會嚴格審視有關證據，不能一概而論。 《香港01》綜合餵飼流浪動物、動物走失及棄養三大範疇的例子，解釋甚麼情況才會觸犯法例。

漁護署建議引入「謹慎責任」，若主人遺棄動物，或動物病倒或受傷時，沒有適時向獸醫求診，政府都可向主人發出改善通知書，要求對方在指定期間內改善，否則可能會被檢控。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

修理引入「謹慎責任」

虐待動物個案不時發生，漁護署於去年首九個月檢控15宗殘酷對待動物個案，當中12宗定罪。政府提出修訂《防止殘酷對待動物條例》，包括引入「謹慎責任」。

漁護署助理署長（檢驗及檢疫）薛漢宗解釋，每種動物都有不同需要，例如大狗需要較多運動；細犬則需要較多營養。飼主需照顧狗隻的需要，包括為牠們注射傳染病預防針、杜蟲、若患病就向獸醫求診。

漁護署推實務守則 日後涵蓋魚、雞、豬

薛漢宗又指，於動物諮詢委員會中，曾有委員提出要就屠宰魚類或或海鮮設立實務守則，以提升動物福利，薛稱守則仍待研究。「不同地方有不同文化，尤其對食用動物的處理。我們首先要草擬一個方案，何謂可以在屠宰魚類上減少其痛苦。」方案亦會諮詢業界，了解工作上會否有困難。

除了海鮮外，下一步亦會研究為雞隻和豬隻訂立實務守則，但由於有較多人飼養貓狗，貓狗的守則將率先推出。

流浪牛若誤食膠袋，亦需視乎證據，而檢控餵飼者。（資料圖片 / 李澤彤攝）

情景一：餵流浪動物

修例旨在提高動物福利，政府部門擁有的動物，如緝毒犬，馬會飼養的馬匹都受保障。至於長期於店舖或地盤生活的流浪貓狗，會否受保障？薛漢宗表示，若證明牠們長期出入地盤，而且有人餵飼，地盤管工或負責人料需負責。另一例子是，假如一名保安員長期餵飼流浪狗，就已有足夠證據證明他是該動物的主人。相反，一個人剛巧路過，只餵飼一次，則不會是飼主。

除了貓狗，流浪牛是另一常被餵飼的動物，若誤食膠袋，亦需視乎證據而檢控。薛說：「如果有人管有牛隻，未有遵守『謹慎責任』，而令牛隻進食膠袋或故意餵飼膠袋，相信屬於犯法。但如果是牛隻自己走開了，未能分辨膠袋還是草，導致誤食，就未必有證據檢控。」

流浪貓狗若被人長期餵飼，其飼主或成「主人」，需負「謹慎責任」。（資料圖片／黃寶瑩攝）

情景二：動物走失

修例又建議涵蓋遺棄動物及動物走失，署方會按實際證據檢控。薛漢宗舉例，若有動物走失，飼主已報案並盡力找尋，當動物尋回後，在合理時間內領回，署方不會檢控。

但當動物走失後，飼主無動於衷，則會被檢控。「如果動物走失後，飼主過去一個月都沒有任何行動，動物尋回後，又不來認領，我相信在舉證上已觸犯法例。」

政府建議修例，加重殘酷對待動物罰則及引入謹慎照顧動物責任。（張雅婷攝）

情景三：棄養動物

遺棄動物方面，由於公屋列明禁止養狗，不少人會因此棄養。薛漢宗提醒，任何人棄養動物都會被視為違反謹慎責任。漁護署動物管理（發展）科高級獸醫周嘉慧補充，狗主有責任妥善安排犬隻去向，例如轉送朋友、動物福利機構或漁護署。「需要懲處的情況是蓄意遺棄動物，棄置街上不理會牠們。」

一連三個月公眾諮詢將於今日開始，公眾可提交書面意見或出席四場公眾諮詢會。諮詢內容包括提高殘酷虐待動物的罰則，周嘉慧稱署方未有計劃增加多少懲罰，但期望可增加阻嚇力，最終會與律政司商討。