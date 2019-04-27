體育專員楊德強︰有三重機制監察營運　有信心啟德體育園準時落成

啟德體育園預計於2023年落成。體育專員楊德強今早（27日）出席香港電台節目時表示，有信心啓德體育園準時落成，相信能填補現時很多球場等體育設施不足及老化問題。工程合約訂明，承辦商須為延誤，每天需要支付430萬元罰款，相信有足夠阻嚇和警惕作用。楊德強表示，在營運上會有三重機制共同監察，而場地租金水平，會由營運公司建議，考慮康文署、教育機構或其他非牟利機構的場地收費，再由民政事務局審批。

啟德體育園預計於2023年落成。（資料圖片／政府新聞網圖片）

至於超支問題，楊德強指當局估算合理，有信心目前金額可以完成工程，如超支將按照一般政府工務工程的做法處理。在營運上，楊德強指，民政事務局與承辦商成立的聯合委員會，以及與各界成立的諮詢委員會，在三重機制下共同監察體育園日後的運作。

由民政事務局審批租場費水平

未來啟德體育園的場地租金，他指，需要跟康文署、教育機構或其他非牟利機構，提供的類似設施收費相若，如現時康文署羽毛球場的每小時收費為50多元，教育機構等地方為每小時100元，營運公司會在兩者之間建議新收費，由民政事務局審批，料租場予公眾並不會有盈利。

楊德強表示，體育園能提供符合國際標準的場地，舉辦不同大型活動，以及提供多一個球場給市民使用，不擔心租用率低。