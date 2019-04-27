曾被狗咬留疤痕　突失明女子大膽用導盲犬　由抗拒變為信任

新一屆導盲犬畢業典禮今日（27日）舉行，嘉許本年度完成實習訓練的導盲犬。後天失明的Joanne年輕時曾被狗咬，自此抗拒接觸狗隻，不過失明後要重新生活，受過專業訓練的導盲犬Ginny，令她安心，不再畏狗。不過，她坦言初時不適應使用導盲犬，一度想過放棄，「手杖係死物，好穩陣，但狗係活生生，有想法」，兩者花了一年時間磨合與相處，才能逐步建立默契與信心，成為最佳拍檔。

Joanne曾被狗咬傷，抗拒與狗隻相處，惟獨乖巧的導盲犬Ginny，令她放下戒心。（方家遠攝）

患病兩周變失明 放棄手杖改用導盲犬

40多歲的Joanne於六年前患有視神經脊髓炎，導致免疫系統失調，復發期間全身肌肉發炎，兩星期內視力急劇下降致失明。六年以來，Joanne 一直依靠手杖行走，直至去年初聽朋友介紹，導盲犬乖巧伶俐，於是欲嘗試飼養。

Joanne在20多年前曾試過被狗咬傷，背部留有疤痕，令她自始抗拒與狗相處，「當時狗吠會驚，唔想見到佢哋。」不過， 她首次接觸導盲犬Ginny時，卻迅速放下戒心，接納對方，「佢真係好乖，叫趴低真係趴低。」於是，Ginny成功與Joanne配對，去年4月正式「入屋」生活。

新一屆導盲犬畢業典禮今日舉行，嘉許本年度完成實習訓練的導盲犬。（方家遠攝）

導盲犬怕熱擅自想上冷氣巴 初期磨合困難想放棄

視障者以手杖探索路向，換上導盲犬後，需要重新適應，「手杖係死物，好穩陣，但狗係活生生，有想法。」Joanne坦言，需要時間與耐性磨合，例如初期Ginny不熟悉其聲音，會難以遵從指令；試過夏天時，牠因抵受不住灼熱地面，直行時突然轉彎，走往巴士站欲上車「嘆冷氣」，令人哭笑不得。

要相信導盲犬為引領者，她坦言適應過程不容易，曾一度想過放棄，重拾手杖，但最終因為不捨得，決定堅持下去，「佢真係好得意，好似小朋友。」一年過後，兩者已成功建立默契與信心，成為緊密拍檔。她大讚用導盲犬的好處，例如可以去到無引路徑的地方，靠導盲犬避開人群和障礙物；乘坐港鐵時，可以在無騷擾乘客下輕易找到坐位。

偷摸影響導盲犬工作 宜先徵詢主人同意

走到大街上，導盲犬引人注目，溫純的性情又惹人喜愛，令不少經過的途人忍不住伸手捉摸。Joanne說，有人甚至會不自覺地摸導盲犬屁股，她坦言，雖然導盲犬接受過訓練，情緒及專注力較普通狗隻高，但途人無意的觸摸，有時會影響導盲犬接受錯誤指令，影響她前行。她說，若自己不知悉情況背後的原因，或會令自己錯怪導盲犬，期盼公眾遇上導盲犬時，懂得自我控制，「如果想摸，都可以問咗我哋先。」