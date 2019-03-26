【心意成為眼和耳．五】周五心意支持導盲犬服務 撐視障人士

很多人以為導盲犬的工作與手杖相若，只是為盲人引路，然而牠們除了是盲人的「眼睛」，協助及引導視障人士行動，為視障人士判斷路面情況、閃避障礙，令視障人士不必再依賴他人幫忙，亦是他們的心靈伴侶，可撫慰人類的心靈。不過，本港導盲犬訓練服務供不應求的情況嚴峻，現時全港僅有不足40隻工作中的導盲犬，未能應付服務輪候冊需求。

導盲犬是視障人士的眼晴，能助他們避開障礙物。（高仲明攝）

香港導盲犬服務中心主席張偉民（Raymond）自小熱愛動物，矢志要從事與狗隻有關的工作，遂到國外學習動物美容和如何照顧動物。偶然之下，Raymond在收音機中聽到有關導盲犬訓練的資訊，覺得非常有意義，故萌生學習訓練及繁殖導盲犬的念頭，可惜苦無門路，「後來喺外國嘅導盲犬機構做咗10年義工，終於有機會學做導盲犬訓練員。」及後他更在外國成功考取導盲犬導師資歷。

Raymond表示，早於1975年已有兩隻導盲犬由澳洲引入香港，但由於當時香港並無合資格導盲犬訓練導師，故兩犬先後因病離逝後，導盲犬服務就在香港消失了逾廿載。而Raymond於2015年成功繁殖香港第一胎拉布拉多導盲犬後，即打算繁殖更多本地導盲犬及提供一站式服務，以幫助香港的視障人士，解決導盲犬供不應求的情況。

【香港導盲犬服務中心】​導盲犬服務

我嘅目標其實好簡單，只係想自己身體健康，可以幫助香港導盲犬服務持續，去幫更多視障人士。 香港導盲犬服務中心主席張偉民

導盲犬既是眼睛又是心靈伴侶

訓練導盲犬多年，Raymond直指導盲犬對視障人士非常重要，「視障人士拎住一支手杖，的確都可以出到街，但手杖只能保護佢哋腰以下位置，仲要行到好近先知道有障礙物，避唔開腰以上嘅障礙物。但導盲犬係視障人士嘅眼晴，佢哋遠處已經可以避開晒啲障礙物，重要嘅係導盲犬係有溫度，係視障朋友嘅心靈伴侶。」​

盼火炬聚成火盤 導盲犬服務得以延續

現時香港導盲犬服務中心為視障人士提供免費的導盲犬服務，申請人獲配對後，更會獲中心提供學習與導盲犬溝通和照顧的知識，以及相關法例。不過，Raymond坦言擔心技術傳承問題，故積極訓練有志服務者，「我希望能夠集合更多有心服務嘅火炬，成為一個火盤，令到導盲犬服務可以薪火相傳，延續落去。」Raymond亦指，要訓練一隻導盲犬價值不菲，呼籲公眾捐款支持，解決現時服務供不應求問題，同時希望未來可以讓更多人認識導盲犬服務，如知道遇見導盲犬要遵守「三不一問」: 不要干擾、不要餵食、不要拒絕、主動問導盲犬使用者是否需要協助及歡迎導盲犬進入公共場所，一同締造導盲犬、視障友好的共融社會。

香港導盲犬服務中心主席張偉民盼大眾一同支持導盲犬服務，讓有關服務得以延續，而非曇花一現。（高仲明攝）

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為視障人士支持導盲犬訓練及配對服務【香港導盲犬服務中心】導盲犬服務

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