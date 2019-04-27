【黃心穎許志安】的士親暱短片外傳洩私隱　專員去信當事人促投訴

藝人黃心穎及許志安在車廂內作出親暱舉動的「安心偷食」片段早前瘋傳，疑是二人坐的士時被拍下，個人資料私隱專員公署一直關注事件，促請當事人主動向公署提訴，以便展開調查。私隱專員黃繼兒今日（27日）向傳媒透露，已寫信予事件中的「苦主」，希望他們可作出投訴，但目前仍未收到回應。

個人資料私隱專員黃繼兒稱已寫信予「安心事件」當事人，籲他們作出投訴。（資料圖片）

私隱專員：最清楚係苦主

黃心穎及許志安車上親暱短片傳出，由於可能發生在的士車廂，社會關注的士司機拍攝乘客片段所涉及的私隱問題。由於的士車廂屬半公開性質，個人資料私隱專員公署一直關注事件，多次呼籲二人及另一提早落車的乘客，主動向公署投訴，以便展開調查。

黃繼兒今日出席活動後接受傳媒訪問時說，在作出呼籲後，他還走多了一步，寫信給當事人，再促他們作出投訴，但暫未有回音，「事實真相大家都係喺度估估吓，最清楚係受害人或者苦主。」

與運輸署草擬指引 攝錄乘客不能影樣錄聲

黃繼兒又表示，正與運輸署草擬指引，以平衡的士車廂攝錄與私隱問題，但暫未有落實時間表 。他表示，明白的士司機需要在車內攝錄，但需要有合法目的，如在司機與乘客有爭拗時用來調解，可以合法攝錄，但前題是不能侵犯個人私隱，「主要是不能隨便影到可以辨識乘客嘅情況，例如佢（乘客）個樣、錄到佢聲音。」他指攝錄裝置多屬便攜式，情況較複雜，期望可與政府有關部門一同監管。

至於2016年立法會選舉葵青區有票站遺失選民登記冊一事，黃繼兒表示，公署接獲當局申報後正進行調查。