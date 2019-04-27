黃心穎曾用同安仔深情對望合照做手機Wallpaper　去洛杉磯後已換

早前黃心穎與許志安被爆出於的士車廂激吻事件轟動全城，外界齊聲怒罵呢對出軌男女。事發後心穎即被冠上「狐狸精」之名，要全面停工，連日來自閉在家中。不過她終於走出悲傷向前踏步，昨日（26/4）她就被傳媒影到現身美國洛杉磯機場。然而「安心」事件發生至今仍餘波未了，心穎更被鄰居報料踢爆曾與一名樂隊劃眼線的結他手，以及一名商台DJ先後十指緊扣結伴返歸，被指身邊男伴如車輪轉。本地傳媒並未有因為心穎已離開香港而停止追擊她，日前就有報道圖文並茂指心穎之前的手機Wallpaper，竟然是她與許志安的合照。

心穎之前係用佢同安仔唱《會過去的》時嘅合照做wallpaper。

該報道影到心穎在發生「安心」事件前獨自行街，當時她手中拿着的手機Wallpaper，竟然是她去年10月與安仔在無綫節目《星光熠熠耀保良》中，一起手拖手合唱《會過去的》時的深情對望合照。已有馬國明呢位男朋友的她，居然明目張膽地用自己與安仔的合照做wallpaper，唔知馬明當時見到會是甚麼感受？而心穎昨日到了洛杉磯機場時，就被影到已經換走了她和安仔這張合照的wallpaper，換上了一張白色的wallpaper，明顯是不想再看到該段往事，要向前看。

心穎應該好想忘記呢段安心事件。