【佔中判刑】張超雄：判刑反映法治制度惡化　一國兩制或成天真夢

佔中案九人早前被裁定罪成，當中四人包括戴耀廷及陳健民分別被判監16個月，邵家臻及黃浩銘則分別囚8個月。工黨立法會議員張超雄今日（28日）在港台節目《給香港的信》談及佔領事件，指各人的判刑反映香港的文明法治逐漸惡化，以及言論自由進一步受威脅。 張超雄又指，政府修訂《逃犯條例》以及潘樂陶僭建案，可見法治制度正在沉淪，香港很快能與內地相提並論，僅成為大灣區內的其中一個城市，而「一國兩制」將永遠成為天真的夢想。

佔中案九人早前被裁定罪成，各人分別被判處社會服務令200小時至16個月監禁刑期。（資料圖片）

張超雄於信中開首形容以沉重心情撰寫文章，他提及戴耀廷及陳健民以和平方式爭取公平及民主社會，分別被判監16個月屬相當重的刑期；而立法會議員邵家臻被判監8個月，將失去下一屆立法會參選機會，且能否保留現屆的議席仍是未知之數。加上，邵家臻及戴耀廷或蒙受失去大學教席的風險。

建制派在各人傷口灑鹽

至於陳淑莊因患有腦瘤須押後判刑，惟遭建制派議員何俊賢的言論諷刺、梁美芬憂判刑過輕會為社會帶來錯誤信息等，張超雄認為以上種種均是政府在佔領行動後的清算行為。更甚，建制派還要在各人的傷口上灑鹽。

張超雄又提及，佔領行動持續79天完全是佔中發起人意料之外，且導致此局面全因警方發放催淚彈，以及將逾千市民欲衝進公民廣場救援被警方包圍的學生趕退。故多次重申，被告各人不應被現時模糊及過時的條例起訴及判監。

判刑反映香港文明法治制度逐漸惡化

張超雄形容，各人的判刑反映香港的文明法治制度逐漸惡化，言論亦受到威脅，且相信威脅會陸續有來。倘《逃犯條例》修訂獲得通過，內地機構僅提供初步犯罪證據，便能要求港府引渡任何港人，當中包括與中國持相反意見的政客、記者、學者及商人等。

潘樂陶案件反映香港法治制度正在沉淪

加上，律政司司長鄭若驊及其丈夫潘樂陶名下兩間獨立屋均有僭建，惟最終只決定起訴潘樂陶並罰款2萬元。以上反映香港法治制度正在沉淪，很快將與內地相提並論，屆時是否修訂《逃犯條例》已沒有分別。香港將會成為大灣區的其一城市，且《基本法》列明的「一國兩制」將永遠成為天真的夢想。