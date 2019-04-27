【佔中判刑】信獲緩刑屬上帝旨意　朱耀明促政府重啟溝通大門

「佔中九子案」早前判刑，佔中發起人戴耀廷和陳健民被判囚16個月，即時還柙荔枝角收押所，年屆75歲的朱耀明牧師同樣判囚16個月刑，但獲緩刑兩年。 朱耀明今早(27日)出席商台節目時，感慨在整個佔領行動中，很多事情都都含冤莫白、有冤無路訴，三子一心只想保護學生及促進與政府的談判，認為法庭要三名發起人承擔79日的佔領責任，是判刑過重、「把三人看得太重要」；他促請港府開放對話平台，又慨嘆「或者今次放我出來是上帝的旨意」，讓他繼續擔當與不同政見人士溝通的中間人。

朱耀明說，他毋須入獄也許是上帝的旨意，讓他可以繼續與不同陣營的人士溝通。(盧翊銘攝)

「佔中九子案中」朱耀明牧師被判囚16個月刑，但獲緩刑兩年，連日來他都有接受傳媒訪問，談及案件及79日佔領行動的過程點滴。朱耀明今早在電台節目上慨嘆，整個佔領行動過程有不少事都含冤莫白，例如法庭認為戴耀廷、陳健民和他乘勢推動運動這個說法並不準確，因為他們在9月28日宣布佔領行動開始約一小時後，人群開始散去，學生亦有不滿，當時已經知道運動無法推進下去。他憶述，10月1日時，有學生打算封鎖政府總部阻止升國旗，學聯亦曾打算向特首發出最後通牒後衝上禮賓府，但都被三名佔中發起人阻止，認為不能把情況上升到國家層面，亦為學生的安危擔憂。

到了10月3日，三人已談及要自首的情況，卻擔心學生們中沒有領袖，而大部份義工並非學生方面的人，「若果我們離開，就沒有人幫助學生，所以為了公眾和學生的安全，當時陳健民說我們不能放下學生」，繼續促進談判。

朱耀明又說，法官指三子天真，他笑言當時戴耀廷真的是很天真，認為佔領三四天便會完結，「天真到一個地步，是討論翌日應該是（早上）6點還是8點退場，如何才不妨礙到上班的市民」。

朱耀明說，普選這個議題應在政治層面解決，而非把爭取民主普選的人關進牢獄。他憂慮當局封殺溝通的渠道，當人們的聲音沒法表達，情況便會很危險，舉例指時任政制及內地事務局局長林瑞麟曾向他笑言，香港每星期都有遊行是民主自由體現，但政府不應存在這種心態，因為越來越多人把訴求訴諸遊行並非一件好事。

對於未來爭取民主的路應該怎樣走，朱耀明說也許他不需要入獄是上帝的旨意，讓他可以繼續與不同陣營的人士溝通，又著政府一定要持開放的態度，與持不同意見的人士溝通，例如處理具爭議性的《逃犯條例》，要聆聽市民聲音。