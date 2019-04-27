【佔中判刑】關信基：佔中因警方鎮壓轉化雨傘革命　判罰不成比例

佔中九子被控公眾妨擾罪的案件早前在西九龍裁判法院判刑，戴耀廷、陳健民、邵家臻和黃浩銘須即時監禁8至16個月不等；其他人被判緩刑及判服社會服務令，陳淑莊因患腦瘤而押後判刑。中大政治與行政學系榮休教授、公民黨創黨主席關信基今日（27日）在港台節目《香港家書》中談及佔領事件，稱九子行為的出發點是為了爭取香港人的命運自主及自行管理家園的權力，佔領運動對香港民主進程的貢獻是嚴肅、真情、無私的呈現。

關信基認為，佔中九子行為的出發點是為了爭取香港人的命運自主及自行管理家園的權力。（資料圖片／梁嘉瑜攝）

關信基在信中表示，「佔中」遭警方鎮壓而轉化成雨傘革命，政府對九子提出控訴，法庭依賴一條不合時宜的條例裁定涉案份子有罪，判處不成比例的刑罰。

他解釋公民與人民和國民的分別，指出公民是活在任何人際關係或社會中的身份，包括「私」與「公」的層面，當考慮到別人而願意自己吃虧，就是「公」的表現。又引述北京大學法學院教授饒戈平對於「公民抗命」的點評，認為以反抗者的主觀意願作為標準和違法理由，容易造成法制的不穩定和社會混亂，因為國家最高權力機關常設機構所作的決定是不容挑戰。關信基認為，饒戈平所談及的是法律的正當性問題，這種正當性只考慮程序和期待效果，是「依法治國」，並非「法治」的理念，形容這是「是威權或極權政體的慣技」。

關信基最後說，當人要擁有「人性尊嚴」，首先須要有命運自主。佔中九子行為的出發點是為了爭取香港人的命運自主及自行管理家園的權力，命運自主也是民主運動正當性的最終依據，而佔領運動對香港民主進程的貢獻就在於，嚴肅、真情、無私的呈現。

關信基在《香港家書》中亦提及今日年輕人政治參與度低問題，引述「今天有看法說」，香港青年已經遠離政治參與，只顧自己的利益，例如為美好的社會流動努力，卻不關心公共事務和社會問題。「學生政治冷感，大專學生組織一般都日趨渙散。學生會不時斷莊或發生派系鬥爭，不同院校的學生會難以合作，風花雪月的活動眾多，甚至有創新表現，但政治、經濟或社會問題的深耕與批判則乏善可陳。」關反問，年輕人在「網上流傳戲言說，正義並沒有客觀標準，它的反面不是邪惡，而是別的正義。對嗎？」