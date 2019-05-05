【新界東北】寮屋戶未獲特惠賠償　批官逼民反：我攬住石油氣唔走

立法會財務委員會通過新界東北前期工程撥款，而政府亦已引入免經濟審查的安置安排，並將特惠津貼上限由60萬加碼至120萬元。然而，有部份村民仍得不到安置或特惠賠償，自覺猶如「被遺忘的一群」。 62歲的歐陽先生，過去9年都居於古洞寮屋劏房，以為可以在此處養老，但面對推土機只能交出家園。不過，由於他曾購買過居屋，即使後來離婚變賣「分家產」，亦影響他未必能獲得政府安置上樓，更可能連特惠津貼亦不能申請，無家可歸。他說：「官逼民反，到時只可以攬住石油氣唔走，唔係可以點？」 （三之二）

歐陽先生（左）與太太居住古洞的寮屋，還有數年便踏入退休年齡。他說，一旦被收地，將無家可歸。（高仲明攝）

歐陽先生的家從來都無正式地址，四周不見門牌，即使打開地圖亦不見街號或地點。他說，這處地方偏僻，就連要收信，亦要借用「包租婆」潘女士的上水地址。

即使地方偏僻，但這個家，為歐陽先生兩夫婦遮風擋雨多年。他說，這200方呎的小天地，是「五星級的家」，也是結緣之地，因為他入住這裡後，遇見了「包租婆」潘女士的妹妹，自此結成夫婦。

好景不常 不捨離開

他說，當年離婚後，由於無力負擔香港高昂租金，曾一度在內地居住，每天早上返港上班。直至在9年前「落戶」這裡，每月只需約一千元的便宜租金，令他決定重返香港定居。

搬回香港，以為可告別奔波勞碌的日子，直至政府宣布要收地發展，他才明暸自己的家園即將要被毀。他說：「真係唔想走，遠親不如近鄰，個個都（鄰居）好似自己親戚一樣，但都無辦法。」

政府之前放寬賠償制度又點？我根本就係被遺忘嘅一群。 歐陽先生

根據現時的賠償制度，若村民曾購入居屋、享用過房屋福利，便不能入住房協的安置屋邨。（高仲明攝） 離婚後售出單位 或無賠償 縱然不捨，但這個家終要被推倒夷平。然而，他卻有機會得不到補償，隨時無家可歸。 歐陽先生說，早在90年代末，他曾購入居屋單位，但離婚後前妻要求「分一半」，故選擇售出單位，然後將樓價攤分。根據現行制度，若曾購入居屋、享用過房屋福利，便不能入住房協安置屋邨或房委會公屋。雖然房屋署列明，離婚個案可獲酌情處理，但由於居屋已變賣，故能否「上樓」已是未知之數。 而參考現行的賠償方案，由於他的寮屋前身是雞棚，屬非住用構建物，他更有機會因曾購買居屋，而無法取得特惠津貼，可能只得最低約9,400元的住戶搬遷津貼。

歐陽先生說，鄰居間的感情深厚，每個人都像自己親戚般。（高仲明攝）

雖合資格 惟無地址證明證實居住年期

要入住房協的安置屋邨，首先要連續住在寮屋至少7年。不過，由於歐陽先生的家從未有地址，故無信件或單據可證實他居於此處9年。

他說，現時上水的劏房每月亦索價約1萬元。即將踏入退休年齡的他，坦言前路茫茫，自覺變成被政府遺忘的一群，「我一直以來無諗過住公屋，打算喺度住一世，但𠵱家要收咗我間屋，我又冇樓住，唔知點算」。