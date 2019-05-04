【新界東北】寮屋租戶蝸居小社區　冀政府拆屋後還他們一個「家」

立法會財務委員會通過新界東北前期工程撥款，意味推土機即將開進這片土地。 有古洞北的村民說，當年買下一片爛地，親手斬草建路，闢出可容納約30人的「家」，各租戶朝夕相對十載的鄰里之情、建屋造地的心血，即將毀於一旦，難捨難離。 收地在即，一班寮屋租戶聚首一堂，且聽他們的心聲，「我哋唔反對發展，只希望讓出自己嘅家園時，政府可還一個家畀我哋。」 （三之一）

位於古洞北的松園，其中一幅土地約有10間寮屋，面積不大，但鄰里感情比親人還深，這間平房更是他們一同分享糖水、飲啤酒、聊天的地方。（高仲明攝）

古洞北鄰近河上鄉的一個角落，豎了一塊牌，上面寫有「松園」二字，內裡農田與寮屋交錯。記者走過窄小的石路，走到盡頭，推開鐵閘後，有十間寮屋，終於來到這個屬於30多人的「家」。記者走入其中一間小平房，內裡燈火通明，10多人圍在大廳中間的小桌談天說地。租戶們說，這是他們每日聚會的地方。

「以前呢度係雞棚，成塊都係爛地、泥路。」記者坐下後，潘女士放下糖水、忙著抺枱，與其他人打成一片。在租戶的介紹下，才知道她是這塊地的業主，更是這些租戶們的「包租婆」。

潘女士說，早前買下古洞松屋一幅土地。地皮前身是雞棚，後來改建成約10間寮屋。（高仲明攝） 爛地闢出30人的小社區 潘女士說，這片土地的前身是雞棚，她於2006年買下時，到處都是雜草及爛地，由斬草至搭建平房，一一出自她的雙手，闢出十戶人的家園。 這個家園現今已是約30人的家，除了少數租戶已上公屋外，大部份人在這裡已度過約十載歲月。而當年有份與她一同裝修的尹先生，亦早已成為租戶之一。租戶們笑言，尹先生是其中一個「開國功臣」。

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「我們就似一家人」 家門不上鎖

十間寮屋分佈在不同地方，中間的小平房把30多人的感情連在一起。租戶之一的歐陽先生說，這間平房是他們一同分享糖水、飲啤酒的地方，猶如一家人。雖然租戶們朝夕相對，卻未曾有爭執，家門從不上鎖。

他說，租戶們煮飯後都不會躲在房間吃飯，相反會到這個「共用空間」，與其他人圍在一桌用膳，就連房東潘女士亦每晚特意回來吃飯，之後才回到市區的家。

尹太說，過去曾數次煲湯忘記關石油氣，常要致電鄰居救助，坐在旁邊的租戶笑言：「已經幫佢熄過幾次！」又有租戶曾經在樓梯摸黑跌倒，頭破血流無法止血，惟地方偏僻，救護車無法到達，由鄰居親自到外面帶路，引領救護員入來。

租戶說，雖然寮屋較其他住屋環境惡劣，但街坊們一直守望相助，感情難以言喻。（高仲明攝）

告別在即 前路茫茫

雖然鄰里之情深厚，但他們的家園，正正被劃為古洞北新發展區的前期工程範圍，意味這個「家」會是首階段收地的目標。

他們說，至今未收到房協的通知，安排他們登記「上樓」； 亦有租戶雖然住滿7年的要求年期，但因無資料證明，至今仍未知去向。

第一階段發展的收地和清拆工程將於下半年展開，收地後能否被安置，仍然是未知之數。這班居民強調，自己並非反對發展，只希望他們為社會付出自己的家園時，政府亦可還給他們一個「家」。