【新界東北】突遇行動不便失業　收地在即失家園　村民：我想安居

立法會財務委員會已通過新界東北發展前期工程撥款，政府收地在即。一家三口租住古洞松園寮屋的葉先生指出，自己早年離婚後一直四處飄泊，直至5年前因再婚並誕下一名女兒，才在這裡寮屋安居樂業。 怎料政府又要收地發展，近日更突然患病，大部份時間只能臥床，亦因此丟失工作，難再有安穩日子。他坦言，現時尚未達到政府要求在發展區內寮屋住滿7年的居住年期，不能獲得房協的安置，擔心又要再度流離失所，「每日瞓醒後，個人就好亂，唔知點算。」

葉先生（左）不單即將失去家園，更突然患病，難以走動。（高仲明攝）

訪問期間，葉先生坐下不足五分鐘，又就要起來，重複又重複，一直坐立不安，他說：「坐得耐就好似俾針拮咁。」

他解釋，較早前有一天醒來後，突然發現動彈不得，即使在醫院住院一個月後，醫生仍然找不到主因。自此，他便要靠拐杖走路，有時更只能臥床，難以走動，就連工作亦丟失，因為他本來是職業司機，「連油門都踩唔到，已經失業一個月」。

飄泊七年後安居 惟家園再被毀

他指出，以往健康狀況一向良好，昔日與妻子離婚後，他並無居所。早上靠駕駛旅遊巴，晚上則在躲在車內睡覺，四處飄泊，「就咁樣瞓足七年，我嘅沖涼房就喺體育館。」

直至遇上現任妻子，誕下女兒，一家三口租住古洞松園的其中一間寮屋，不再流浪，為了養家日做16至18小時。怎料好景不常，政府收地在即，他們的家園亦隨時被收回，而他的身體亦突然出現問題，被迫失業。

不合資格入住安置屋邨

壞消息一個一個，他坦言方寸大亂，憂心僅10歲的女兒要與他們一同流離失所。由於只租住現址的寮屋5年，居住年期未及政府要求的7年，無法入住房協專用的安置屋邨，「每日瞓醒後就好亂，唔知點算」。

他說，現時樓價高企，又面臨失業；加上現時只輪候公屋3年，「上樓」無期。他坦言不求賠償，只求有一個安樂窩不用「瞓街」，「就算政府畀100萬我都好，我寧願還返畀佢，我只想安居」。